Como escolher a melhor forma de pagamento para compras online

Fazer compras pela internet é uma facilidade e muitas pessoas tiveram essa experiência pela primeira vez durante a pandemia. O pagamento é o momento de maior insegurança para os consumidores pelo medo caírem em algum golpe. Uma maneira de se proteger é conhecer as características de cada uma das opções de transações oferecidas pelas lojas e também os sinais mais comuns em caso de fraude



*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Uma forma de pagamento tradicional e que continua sendo muito utilizada são os cartões de crédito. E para aumentar a segurança dos usuários, os apps bancários oferecem recursos interessantes para evitar fraudes

"Uma orientação é gerar um cartão virtual no aplicativo do banco para fazer as compras, uma vez que ele é válido para apenas uma compra e evita que os dados fiquem salvos no site das lojas", destaca Gustavo Torrente, professor e coordenador acadêmico do Centro Universitário FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista)

O boleto também é uma boa opção para comprar online e o especialista ressalta que usar o aplicativo do banco para fazer a leitura do código de barras torna o processo mais rápido, desde que a pessoa verifique os dados no cabeçalho antes de realizar o pagamento

O professor do Centro Universitário Fiap afirma que outra alternativa é utilizar as carteiras digitais para fazer as compras. "Wallets digitais como PayPal, PicPay e AME estão em alta, são seguras e normalmente oferecem cashback (o retorno de uma porcentagem do valor pago) para os clientes"

O Pix é um meio de pagamento instantâneo que é confiável e já se popularizou entre os brasileiros. De acordo com Gustavo, para evitar qualquer tipo de fraude nas compras os usuários devem conferir os dados do destinatário e fazer as transações sempre no site da loja, nunca com informações recebidas por SMS, por exemplo

Em relação ao QR Code, o especialista afirma que ele funciona como um intermediário entre a loja e os pagamentos realizados via cartão de crédito ou Pix

Apesar de ser seguro e amplamente utilizado em países como Singapura por meio do sistema de cashless (pagamento sem dinheiro), não são tantas as lojas que oferecem essa opção aqui no Brasil