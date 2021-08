Bolsonaro entrega ao Congresso mudanças no Bolsa Família

O governo entregou nesta segunda-feira ao Congresso a medida provisória com as mudanças no programa Bolsa Família. "Já está decidido um aumento de 50% no valor do Bolsa Família, que agora vai se chamar Auxílio Brasil", disse Bolsonaro ao entregar a MP pessoalmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Durante a entrega da MP, o ministro da Cidadania, João Roma, reafirmou que o reajuste deverá ser de "pelo menos 50%". Durante o encontro na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), prometeu urgência para análise da MP e também da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reformula o parcelamento das dívidas de precatórios devidos pelo governo.