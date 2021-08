RS recebe novo lote com 185,1 mil doses de vacina contra a covid-19 nesta segunda

O Rio Grande do Sul receberá mais 185.190 novas doses de vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (9). A informação é confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Os imunizantes pousam em horários distintos na Capital. As 60 mil doses da CoronaVac chegam às 9h20min no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Já as 125.190 ampolas do imunizante da Pfizer desembarcam em Porto Alegre às 21h05min.

Uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definirá a divisão das doses pelos municípios gaúchos. Porém, a SES informou que ainda não foi definida a data desse encontro.

