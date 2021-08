3 em cada 10 idosos têm medo de ficar sem dinheiro para se sustentar

O maior medo dos idosos no Brasil é não ter dinheiro para o próprio sustento e depender de terceiros para sobreviver.

É o que aponta uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com a Offer Wise, para entender como as pessoas da terceira idade enxergam essa fase da vida e suas expectativas para o futuro.

Dos entrevistados:

• 42% tem medo de ficar doente e depender de terceiros para tudo;

• 31% apontaram o temor de ficar sem dinheiro para o próprio sustento;

• 27% de não ter saúde física;

• 25% de perder as pessoas que amam; e

• 20% de não se sentir útil (20%).

O levantamento mostra também que:

• 33% dos idosos pretendem aproveitar a vida com familiares;

• 25% querem fazer um tratamento odontológico;

• 24% pretendem viajar pelo Brasil; e

• 23% planejam trabalhar.

Numa escala de zero a 10, os idosos atribuíram média 7 para o grau de felicidade atual. Entre as classes A/B, a nota média sobre para 8.

Inflação da terceira idade foi maior do que a oficial

Os preços da gasolina (+21,84%), do etanol (+24,98%) e do gás de cozinha (+8,66%) guiaram a alta de 1,54% do IPC-3i (Índice de Preços ao Consumidor - 3ª idade) ao longo do primeiro trimestre de 2021, de acordo com dados divulgados em abril, pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Com o resultado trimestral, o indicador acumula alta de 6,2% nos últimos 12 meses, valor acima da taxa acumulada pela inflação nacional, que foi de 6,1%, no mesmo período.

Mais da metade tem dificuldades para achar produtos para a terceira idade

A pesquisa revelou que o mercado de produtos e serviços para a terceira idade tem muito potencial para crescimento.

Mais da metade dos entrevistados (60%) considera difícil encontrar algum produto específico para a terceira idade. Destaque para:

• Locais para sair à noite com público de terceira idade (22%);

• Alimentos especiais (22%);

• Celulares com teclado maior (18%); e

• Serviços de turismo exclusivo para terceira idade (17%).

Questionados sobre o produto ou serviço que desejam adquirir nos próximos três meses, os idosos apontaram:

• Roupas (25%);

• Tratamentos dentários (24%);

• Eletrodomésticos (19%);

• Viagens (19%); e

• Smartphones (18%).

Entre os atributos considerados mais relevantes na hora de escolher o local de compra foram citados:

• Preço (66%);

• Qualidade dos produtos e serviços (45%);

• Confiança no estabelecimento (38%); e

• Atendimento (38%).

Internet virou lazer na pandemia

Quando o assunto é lazer, 60% dos idosos apontam a navegação da internet como opção. O volume é 29 pontos percentuais a mais na comparação com 2018, período pré-pandemia.

Na sequência aparecem:

• Assistir televisão (56%);

• Ouvir música (41%);

• Ler livros (38%); e

• Fazer caminhada ou corrida (31%).

Nessa mesma direção, a internet cresceu como um meio de comunicação de uso frequente entre os idosos, saindo de 46% em 2018 para 79% em 2021 (aumento de 33 pontos percentuais).

Veja 5 revisões que excluem o fator previdenciário da aposentadoria

Exemplo que cabe ação: segurado se aposentou em 2015 e a ação trabalhista acabou em 2017. Por ter solicitado reconhecimento do vínculo de 1993 a 1998, ou seja, antes da concessão do benefício, ele pode pedir a revisão.

Exemplo que não cabe ação: segurado se aposentou em 2012 e entrou com uma ação em 2016 para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício de 2013 a 2016.

Nesse caso não cabe ação porque sua aposentadoria foi concedida antes do período de inclusão que ele solicitou

APRENDIZ E MILITAR: os segurados que exerceram atividades como aluno aprendiz ou prestou serviço militar nas Forças Armadas, podem incluir esse período na contagem do cálculo do benefício. Se o segurado ou aposentado cursou o ensino fundamental ou médio em escola técnica como aluno aprendiz, também pode somar esse período no cálculo do seu tempo de contribuição. Nesse caso, será preciso comprovar algum tipo de remuneração ou vínculo empregatício mesmo que de forma indireta. Vale o recebimento, inclusive, de uma ajuda de alimentação ou uniforme.

Quanto ao período militar, por lei o segurado que esteve à disposição do serviço militar deve ser considerado como tempo de contribuição/serviço para fins de obtenção de aposentadoria. Basta apresentar o certificado de reservista com a data inicial e final do período em que prestou o serviço militar

Quanto ao per\u00edodo militar, por lei o segurado que esteve \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o militar deve ser considerado como tempo de contribui\u00e7\u00e3o/servi\u00e7o para fins de obten\u00e7\u00e3o de aposentadoria. Basta apresentar o certificado de reservista com a data inicial e final do per\u00edodo em que prestou o servi\u00e7o militar

ATIVIDADE INSALUBRE: Com a reforma da Previdência, não é mais permitido converter o período trabalhado em atividade especial (insalubridade) em atividade comum. o entanto, dá para computar esse período que o trabalhador exerceu antes de 13 de novembro de 2019. para homens, a cada dez anos trabalhados, há o acréscimo de 1,4 ano. Para mulheres, é de 1,2 ano. Ao incluir o período no qual atuou com atividade insalubre, é possível aumentar o tempo de contribuição e, com isso, o valor da aposentadoria. Entre as atividades consideradas de risco ao trabalhador, estão: exposição a ruídos, frio ou calor. pedido de revisão pode ser feito com a apresentação do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

O documento é necessário para comprovar ao INSS que o trabalhador esteve exposto a agente agressivo à saúde durante sua carreira.

Podem solicitar a revisão tanto o trabalhador que apresentou a documentação e não teve o reconhecimento administrativo da atividade insalubre, quanto o trabalhador que conseguiu o documento após se aposentar.

Neste último caso é importante respeitar o prazo de até 10 anos para entrar com a ação.

O documento \u00e9 necess\u00e1rio para comprovar ao INSS que o trabalhador esteve exposto a agente agressivo \u00e0 sa\u00fade durante sua carreira.

Podem solicitar a revis\u00e3o tanto o trabalhador que apresentou a documenta\u00e7\u00e3o e n\u00e3o teve o reconhecimento administrativo da atividade insalubre, quanto o trabalhador que conseguiu o documento ap\u00f3s se aposentar.

INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO: o segurado do INSS que trabalhou por um tempo como servidor público vinculado a um RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) poderá contabilizar esse período no cálculo da aposentadoria do regime geral. Para isso, ele deve solicitar a emissão da CTC (Certidão do Tempo de Contribuição) para o RPPS e enviar o pedido de análise ao INSS. Com o tempo trabalhado no regime próprio ele pode aumentar o seu tempo de contribuição e ou atingir os pontos necessários para excluir o fator previdenciário.

Badari faz um alerta: o segurado que optar por transferir este período para o INSS, não poderá utilizá-lo no regime anterior caso queira reivindicar a previdência no RPPS

trabalhou por um tempo como servidor p\u00fablico vinculado a um RPPS (Regime\r

Pr\u00f3prio de Previd\u00eancia Social) poder\u00e1 contabilizar esse per\u00edodo no \r

c\u00e1lculo da aposentadoria do regime geral. Para isso, ele deve solicitar a\r

emiss\u00e3o da CTC (Certid\u00e3o do Tempo de Contribui\u00e7\u00e3o) para o RPPS e enviar\r

o pedido de an\u00e1lise ao INSS. Com o tempo trabalhado no regime pr\u00f3prio \r

ele pode aumentar o seu tempo de contribui\u00e7\u00e3o e ou atingir os pontos \r

necess\u00e1rios para excluir o fator previdenci\u00e1rio.

Badari faz \r

um alerta: o segurado que optar por transferir este per\u00edodo para o INSS,\r

n\u00e3o poder\u00e1 utiliz\u00e1-lo no regime anterior caso queira reivindicar a \r

RECOLHIMENTO EM ATRASO: Esta revisão vale para autônomos ou empresários que não contribuíram para o INSS em determinado período que exerciam atividade remunerada. Para poder fazer o recolhimento da contribuição retroativa é preciso comprovar que estava trabalhando e auferindo renda naquele período. Uma das formas de comprovação é a declaração do Imposto de Renda. Antes de ingressar com a ação, porém, Badari avisa que é preciso calcular o montante a ser pago de contribuição para avaliar a viabilidade do pagamento. "Minha dica é abrir primeiro um processo de reconhecimento do período junto ao INSS, para verificar se ele aceita esse período de trabalho antes de efetuar o pagamento da guia."

Ao completar esse processo é possível aumentar o tempo total de contribuição, aumentando ou excluindo o fator

Ao completar esse processo \u00e9 poss\u00edvel aumentar o tempo total de contribui\u00e7\u00e3o, aumentando ou excluindo o fator","content":"Em duas semanas de funcionamento, o programa de redu\u00e7\u00e3o tempor\u00e1ria de sal\u00e1rios e de suspens\u00e3o de contratos de trabalho durante a pandemia do novo coronav\u00edrus (covid-19) ajudou a preservar 1.543.441 empregos, divulgou hoje (13) a Secretaria Especial de Previd\u00eancia e Trabalho do Minist\u00e9rio da Economia. Os dados foram coletados at\u00e9 as 15h30 de hoje.","position":5}]" data-article-gallery-url="http://noticias.r7.com/economia/fotos/veja-5-revisoes-que-excluem-o-fator-previdenciario-da-aposentadoria-14052021" style="clear:both;">