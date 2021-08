LGPD: 7 pontos importantes sobre a implementação e aplicação da lei

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) entrou em uma nova fase a partir de 1º de agosto e agora aplica multas e advertências às empresas que não seguirem as suas diretrizes. Mas muitas pessoas ainda podem ter algumas dúvidas sobre a implementação e atuação dessa nova lei. Conheça sete pontos importantes da nova lei: *Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

"GDPR foi o marco inicial para um debate concreto no Brasil em relação à nossa lei de proteção de dados. Nosso país Brasil praticamente se espelhou na lei europeia para estabelecer as suas diretrizes", destaca Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em direito digital

Informações protegidas pela LGPD A grande maioria dos dados pessoais precisarão da autorização do titular para serem coletados e armazenados pelas empresas. Informações que vão desde data de nascimento, número de telefone e CPF, até geolocalização, biometria e batimentos cardíacos medidos por smartwatchs deverão ser devidamente tratadas pelas instituições

Dados que não precisam da autorização dos usuários

As únicas informações que não precisam do consentimento dos usuários para serem coletadas são aquelas voltadas à segurança pública e manutenção da vida. Isso porque, de acordo com o advogado, nesses casos o interesse da lei é maior