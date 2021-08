guardas-parques localizaram e destruíram acampamento usados por caçadores (Foto: Parque do Turvo)

A ignorância humana presente no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas. Os guardas-parques, em operação de rotina, identificaram mais um acampamento no interior da Unidade de Conservação.

Além do acampamento, dezenas de cevas e jirais foram destruídos. Um jovem filhote de anta encontrado morto muito próximo a uma carcaça de outra anta adulta abatida.