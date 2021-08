RS tem mais três casos confirmados de variante delta do coronavírus

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, nesta segunda-feira (2/8), mais três casos de variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul, somando oito casos desta linhagem.

Um dos três, registrado em Canoas, foi confirmado por sequenciamento genético da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os outros dois, ocorridos em Santana do Livramento, tiveram confirmação por sequenciamento parcial pelo Cevs, mais vínculo epidemiológico com os casos anteriores da mesma cidade.

Na terça-feira (3/8), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) enviará à Fiocruz 29 amostras de prováveis casos para confirmação. Uma delas é de Santana do Livramento e já tem confirmação por sequenciamento parcial pelo Cevs, mais vínculo epidemiológico com os contactantes.

A delta, primeiramente identificada na Índia, é uma das chamadas “variantes de preocupação” (VOC, variants of concern, na sigla em inglês), pois trazem alguma mudança no comportamento do vírus. A característica mais marcante da delta, já comprovada cientificamente, é a maior transmissibilidade. Quanto à gravidade, ainda não há evidências de que ela provoque uma doença mais ou menos agressiva em relação às outras linhagens.

CASOS DE VARIANTE DELTA CONFIRMADOS NO RS

•4em Santana do Livramento: 2 confirmados por sequenciamento genético completo pelo governo uruguaio e 2 confirmados por sequenciamento parcial pelo Cevs mais vínculo epidemiológico com os anteriores. Os últimos dois são casos importados, de pacientes que vieram do exterior.

•2em Gramado: 1 confirmado por sequenciamento genético completo pela Fiocruz e 1 confirmado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs mais vínculo epidemiológico com o caso anterior.

•1em Nova Bassano: confirmado por sequenciamento genético completo pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Rio de Janeiro. Caso importado, de paciente diagnosticado no Rio de Janeiro.

•1em Canoas: confirmado por sequenciamento genético completo pela Fiocruz.

AGUARDANDO RETORNO DA FIOCRUZ

•1em Gramado: vínculo epidemiológico com o primeiro caso confirmado no município.

•3em Sapucaia do Sul: identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs.

•2em Esteio: identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs.

•1em Alvorada: identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs.

•1em Passo Fundo: identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs.

•1em São José dos Ausentes: identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs.



Amostras que serão enviadas para a Fiocruz na terça-feira (3/8) identificadas por sequenciamento genético parcial pelo Cevs:

• Alvorada: 1

• Canoas: 4

• Capão da Canoa: 1

• Caxias do Sul: 1

• Esteio: 2

• Gramado: 1

• Guaíba: 1

• Montenegro: 2

• Novo Hamburgo: 2

• Passo Fundo: 3

• Porto Alegre: 1

• São Leopoldo: 1

• Sapucaia do Sul: 6

• Triunfo: 1

• Viamão: 1

• Santana do Livramento: 1