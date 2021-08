Bola de fogo é vista cruzando o céu de Bom Jesus (RS); assista

Uma bola de fogo originária da chuva de meteoros Delta Aquariidis foi vista cruzando o céu de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira (30). O evento foi capturado pelas câmeras do Observatório Espacial Heller&Jung, mantido pelo astrônomo Carlos Fernando Jung.

Segundo Jung, o astro entrou na atmosfera terrestre por volta das 23h (horário de Brasília) a uma altitude de 90,1 quilômetros e foi extinto a 68,3 quilômetros sobre a cidade gaúcha. Ao todo, o fenômeno durou 1,86 segundos.

A Delta Aquariidis teve seu período de maior visibilidade na semana passada e, nas condições ideiais, foi possível observar de 20 a 30 rastros luminosos por hora. De acordo com o astrônomo, bolas de fogo são sempre mais difíceis de ocorrer devido à sua forte luminosidade, que pode ser até mais brilhante do que o planeta Vênus.

A chuva de meteoros tem esse nome pois tem como radiante a Constelação de Aquário, localizada na mesma direção que a estrela Delta Aquarii. Isso significa que todos os meteoros parecerão se originar desse ponto no céu aos olhos do observador, mas trata-se meramente de um efeito de perspectiva.

Assista abaixo o momento exato em que o meteoro cruzou o céu de Bom Jesus:

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques