Especialistas dão dicas para reduzir os gastos com cartão de crédito

O cartão de crédito foi a modalidade mais procurada por quem precisou recorrer a algum tipo de recurso extra na pandemia da covid-19.

Pesquisa divulgada pela Serasa na última semana apontou que 79% da população utilizou alguma fonte de crédito no período. E o cartão foi a opção encontrada por 62% da população.

Silvia Machado, mentora em finanças, acredita que as famílias têm recorrido ao limite do cartão de crédito para protelar despesas cotidianas.

"As pessoas já tinham dívidas anteriores, viram sua receita reduzir, a situação econômica não melhorar e passaram a usar cartão de crédito como solução, postergando para o mês seguinte a dívida", afirma.

Silvia alerta para o uso do cartão de crédito com muito planejamento.

4- Evite pagar o mínimo na fatura do cartão de crédito porque as taxas da modalidade são as mais elevadas do mercado (300% ao ano);

5- Se for preciso, analise a possibilidade de trocar a dívida do cartão por uma mais barata. Normalmente o crédito consignado e empréstimo pessoal têm taxas melhores;

6- Reduza todos os gastos que conseguir: mudar o plano de celular, tv a cabo e internet por um mais em conta; cancelar um serviço que não utiliza muito; negociar anuidade de cartão de crédito, por exemplo;

