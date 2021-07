Governador palestra em reunião-almoço do Sindilojas Porto Alegre

“Olho para o futuro do Estado com muito otimismo", afirmou Leite - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A convite do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Porto Alegre, o governador Eduardo Leite participou de uma reunião-almoço nesta quinta-feira (29/7) com a diretoria da entidade para falar sobre o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e projetos relacionados ao comércio varejista.

Leite relembrou as reformas profundas feitas no início da sua gestão, que possibilitaram redução de custos da máquina pública, solidez fiscal e novos investimentos em áreas importantes, como saúde e infraestrutura.

“Olho para o futuro do Estado com muito otimismo e fico feliz de que o resto do Brasil também olhe dessa forma. Um Estado que era visto pelos seus problemas passa a ser visto cada vez mais pelas soluções que dá aos problemas. E isso é muito importante para que a gente resgate confiança no Rio Grande do Sul”, afirmou o governador.

“O Estado é forte, tem uma economia forte, tem uma vocação para trabalhar e empreender. E o governo se ajeitando, vai deixando de ser um problema e passa a ser uma alavanca para ajudar nesse desenvolvimento. Afinal, o governo não traz desenvolvimento, o que ele faz é criar um ambiente favorável, reduzindo carga tributária, gerando capacidade de investimento, traz parceria do setor privado, reduz a burocracia e o resto vocês sabem fazer, que é trabalhar, gerar riqueza, emprego e renda para o nosso Estado”, completou.