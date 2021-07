Concurso do Banco do Brasil prorroga inscrição até 7 de agosto

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso público para 4.480 vagas para o cargo de escriturário. Desse total, 2.240 são imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva. Agora, os candidatos podem se inscrever até as 23h59min do dia 7 de agosto de 2021.

O salário inicial é de R$ 3.022,37. As oportunidades são para todos os estados e o Distrito Federal e os candidatos devem ter nível médio de escolaridade. A carga horária é de 30 horas semanais.

As inscrições têm valor de R$ 38,00. A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro de 2021 e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme regras do edital.

Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

Serão ofertadas vagas em dependências situadas em todos os estados e no Distrito Federal. No momento da inscrição, o candidato deve escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas.

A seleção externa tem validade de um ano, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

Veja as vagas disponíveis:

- 2 mil: escriturário agente comercial;

- 2 mil: cadastro reserva - para atuação nas unidades de negócios;

- 240: escriturário agente de tecnologia;

- 240: cadastro de reserva, com foco em conhecimentos de TI;

