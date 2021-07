Saúde diz ter enviado 100% de doses para trabalhadores da educação

O Ministério da Saúde disse hoje (27) ter enviado a estados e municípios todas as doses necessárias para a imunização com a primeira dose contra a covid-19 de todos os trabalhadores da educação básica e superior.

De acordo com a pasta, até o momento foram vacinados com ao menos uma dose 3,2 milhões de trabalhadores, entre professores e outros profissionais, e 513 mil completaram o esquema de imunização.

Entre os profissionais da educação superior, mais de 340 mil já tomaram uma dose e mais de 30 mil estão imunizados com as duas doses ou dose única, informou o ministério. Os dados estão na plataforma LocalizaSUS.

Trabalhadores da educação estão entre os grupos prioritários desde o início do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, mas o governo anunciou em maio um esforço para antecipar a imunização desse grupo, com o objetivo do retorno as aulas presenciais.