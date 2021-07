Natura, Avon e Sabesp tem 548 vagas para jovem aprendiz

Jovens entre 14 e 24 anos que querem ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever no programa jovem aprendiz da Natura, Avon e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

As três empresas estão com inscrições entre 31 de julho e 9 de agosto para preencherem 548 vagas na região metropolitana, interior e litoral de São Paulo e nas cidades de Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Benevides (PA).

A maioria das oportunidades é na Sabesp. A companhia oferece salário inicial de R$ 550.

O processo seletivo da Natura e da Avon é unificado desde que a brasileira comprou a empresa de artigos de beleza americana.

As companhias não divulgaram o salário inicial, mas a informação que passaram é que a remuneração é compatível com a oferta de mercado

Vale lembrar que a legislação determina que toda empresa com pelo menos sete empregados contrate jovens entre 14 e 24 anos, respresentando entre 5% a 15% do seu quadro de funcionários, de acordo com o artigo nº 429 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Confira abaixo as informações dos processos seletivos.

Sabesp

Vagas: 495

Local: região metropolitana, interior e litoral de São Paulo.

Requisitos:

• Ser estudante do 1º ou 2º ano do ensino médio e EJA (Ensino de Jovens e Adultos), de instituições de ensino pública ou privada;

• Podem se inscrever jovens entre 14 e 22 anos e 6 meses (, no ato da admissão.

Salário: a remuneração é de R$ 550, incluindo benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses.

Prazo para inscrição: até o dia 9 de agosto às 14 horas;

Ao término do programa, os candidatos receberão certificado de qualificação profissional de assistente administrativo pelo Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo).

Os interessado devem fazer a inscrição pelo site Concursosfcc.

Natura e Avon

Vagas: 53

Local: em São Paulo: capital, Cabreúva, Cajamar e Itupeva; Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Benevides (PA);

Requisitos:

• Ter entre 16 e 22 anos;

• Ter ensino médio cursando/completo ou ensino técnico cursando/completo;

• Estudar a noite ou ter disponibilidade para trocar os estudos para período noturno;

• Não pode ter sido jovem aprendiz em outras organizações; e

• Meninos com mais de 18 anos devem ter a dispensa militar.

Salário: compatível com o mercado, além de benefícios como VT, seguro de vida e ônibus fretado. A carga horária é de 30 horas semanais, com duas folgas.

Prazo para inscrição: As inscrições vão até o dia 31 de Julho. As inscrições devem ser feitas no link Taque.

*Estagiária do R7, com a supervisão de Márcia Rodrigues