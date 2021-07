Cães sabem quando estão sendo enganados, revela estudo

Um estudo conduzido por cientistas da Universidade de Viena, na Áustria, revelou que os cães podem reconhecer quando uma pessoa está tentando enganá-los. Os resultados foram publicados na revista científica Proceedings of the Royal Society





*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques





De acordo com os especialistas, a maioria dos os cães seguiram a própria intuição quando receberam instruções enganosas sobre o local correto onde estavam escondidas porções de ração

Os pesquisadores treinaram 260 cachorros de diferentes raças para encontrar rações escondidas em uma das duas tigelas cobertas. Na sequência, os pets foram ensinados a seguir conselhos de um voluntário sobre o local correto da comida

Depois de a pessoa indicar a tigela onde realmente havia ração e todos os pets seguirem a instrução, um dos cientistas trocou o alimento de recipiente na frente do voluntário e também dos cães

O voluntário passou sugerir para os animais que a comida estava na tigela vazia e 173 cachorros envolvidos no experimento não seguiram a orientação dada, optando pelo pote com ração

“Talvez eles pensem: 'Esta pessoa tem o mesmo conhecimento que eu e, mesmo assim, está me dando informações erradas'. É possível que eles possam ver isso como uma mentira", destaca Ludwig Huber, um dos autores do estudo, em entrevista à New Scientist



Um outro estudo semelhante já havia sido realizado com crianças com menos de 5 anos de idade, com macacos-japoneses e com chimpanzés