Volta às aulas: 8 tipos de mesadas que podem mudar a vida dos filhos

Voltar ou não as aulas presenciais é fato polêmico e que vem gerando debates em muitas cidades do país.

Na terça-feira (20), a Prefeitura de São Paulo anunciou a ampliação da capacidade das escolas municipais a partir de 2 de agosto. Assim, outra realidade também volta a ser debatida pelos pais: dar ou não mesada para os filhos.

O importante é que o tema educação financeira ganhe cada vez mais relevância, e os pais possam ensinar os filhos a lidarem com essa realidade.

Por que dar mesada, quando começar e qual o valor?

A volta às aulas é um excelente momento para começar, inclusive pode até gerar economia nas contas da família. Ao contrário do que muitos pensam, a mesada não é um incentivo ao consumo, e sim forma de educar financeiramente as crianças.

Reinaldo Domingos do canal Dinheiro à Vista, é doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros e da DSOP Educação Financeira, além de ser autor do livro "Mesada não é só dinheiro", da Editora DSOP.

Para ele, "a infância é a fase ideal para desenvolver comportamentos que serão levados por toda a vida".

Por isso é importante implantar a mesada quando notar que a criança está pedindo dinheiro com frequência e já mostra ter seus primeiros hábitos de consumo.

• Mesada de Terceiros:

Quando seu filho recebe dinheiro dos avós, dos tios ou padrinhos, é considerada mesada de terceiros.

• Mesada Econômica:

Quanto mais a criança ajuda a economizar em casa, mais a família toda ganha para fazer coisas juntos. Por exemplo, R$ 50 que todo mundo economiza na conta do supermercado pode render um ótimo passeio até a sorveteria no final de semana.

• Mesada empreendedora:

Na verdade, é o dinheiro que seu filho ganha por fazer algum investimento pequeno em casa. Por exemplo, ele ganha mesada com a venda de pipas que ele mesmo faz em casa, ou algum tipo de trabalho manual, ou até mesmo trufas e biscoitos.

• Mesada ecológica:

Não precisa ser dinheiro, é um jeito de incentivar seu filho a separar o lixo para reciclagem, por exemplo, e ir aos pontos de troca, onde certa quantidade de material reciclável vale uma quantia em dinheiro.

• Mesada de troca:

Em vez de seu filho economizar por meses para comprar um brinquedo novo, que tal chamar os amigos dele para fazer uma tarde de troca de brinquedos? É divertido, trabalha a conscientização e reaproveita os brinquedos usados em bom estado.

• Mesada social:

É aquela que leva a criança a escolher brinquedos, passeios e opções mais baratas e com maior qualidade para passar mais tempo com a família e com os amigos. A recompensa não é monetária, mas ensina a criança que o dinheiro não é única coisa de valor que ela pode guardar.



*Estagiária do R7, supervisionada por Márcia Rodrigues