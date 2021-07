Concursos públicos oferecem mais de 22 mil vagas em todo o país

Trabalhadores que desejam ingressar na carreira pública têm 14 concursos com inscrições abertas para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. São ao todo 22.432 vagas em todo Brasil para diversas funções com salários de até R$ 30.404.

A Fundação de Saúde do Ceará está oferecendo mais de 18 mil vagas para os cargos de médico, técnico e enfermeiro. As oportunidades são para candidatos com nível médio, técnico ou superior. A taxa de inscrição é de R$ 70 e vai até 19 de agosto.

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação do Estado está com 2.000 vagas abertas até dezembro deste ano para os cargos de professor, com nível superior e salários de até R$ 2.211,25.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Fundação de Saúde do Ceará - CE

Vagas: 18.004

Nível: médio, técnico e superior

Cargos: médico, técnico e enfermeiro

Valor da inscrição: de R$ 70 até R$ 300

Salários: de R$ 2.200 até R$ 23.833,33

Prazo de inscrições: 19 de agosto de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Secretaria de Educação do Estado - RJ



Vagas: 2.000

Níveis: superior completo

Cargos: professores dos anos iniciais do ensino fundamental

Valor da inscrição: gratuita

Salários: até R$ 2.211,25

Prazo de inscrições: até 22 de dezembro de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Polícia Civil - AL

Vagas: 500

Níveis: superior completo

Cargos: agente de polícia e escrivão de polícia

Valor da inscrição: R$ 95

Salários: R$ 3.971,76

Prazo de inscrições: 12 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Prefeitura de Osasco - SP

Vagas: 433

Níveis: ensino fundamental incompleto e ensino médio completo

Cargos: cozinheiro, servente de escola, zelador de escola, inspetor de alunos e oficial de escola

Valor da inscrição: até R$ 56,50

Salários: até R$ 1.373,70

Prazo de inscrições: até 28 de junho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Prefeitura de São João Del Rey- MG

Vagas: 346

Nível: fundamental, médio, técnico, superior

Cargos: auditor

Valor da inscrição: até R$ 200

Salários: até R$ 9.899,81

Prazo de inscrições: 18 de agosto de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - AL

Vagas: 300

Níveis: superior completo

Cargos: agente penitenciário

Valor da inscrição: R$ 95

Salários: R$ 3.800

Prazo de inscrições: 2 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Prefeitura de Bauru - SP

Vagas: 215

Níveis: fundamental incompleto

Cargos: auxiliar de serviços gerais

Valor da inscrição: gratuita

Salários: R$ 980,99

Prazo de inscrições: 3 de setembro de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - MG

Vagas: 211

Níveis: médio completo

Cargos: assistente executivo de defesa social

Valor da inscrição: R$ 73,97

Salários: R$ 1.750,10

Prazo de inscrições: até 16 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Secretaria de Fazenda do Espírito Santo - ES

Vagas: 150

Níveis: superior completo

Cargos: auditor Fiscal da receita estadual

Valor da inscrição: R$ 87

Salários: R$ 12.492,19

Prazo de inscrições: 5 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Prefeitura de Araçariguama - SP

Vagas: 27

Níveis: superior completo

Cargos: professores de educação infantil, ensino fundamental, educação física, educação artística, matemática, língua portuguesa, geografia, inglês e ciências

Valor da inscrição: até R$ 74,50

Salários: até 3.723,97

Prazo de inscrições: 7 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Procuradoria Geral do Estado de Alagoas - AL

Vagas: 15

Nível: superior

Cargos: Procurador

Valor da inscrição: até R$ 450

Salários: até R$ 30.404

Prazo de inscrições: até 20 de agosto de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Defensoria Pública do Estado de Roraima - RO

Vagas: 80

Nível: superior

Cargos: Defensor

Valor da inscrição: até R$ 300

Salários: até R$ 28.724

Prazo de inscrições: até 23 de agosto de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Defensoria Pública do Estado de Goiás - GO

Vagas: 47

Nível: superior

Cargos: defensor

Valor da inscrição: até R$ 255

Salários: até R$ 27.174,27

Prazo de inscrições: até dia 6 de agosto de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

Prefeitura de Jardim-CE

Vagas: 104

Nível: fundamental, médio, técnico, superior

Cargos: professor, advogado, motorista, enfermeiro

Valor da inscrição: de R$ 80 até R$ 150

Salários: de R$ 1.045,00 até R$ 10.118,86

Prazo de inscrições: 25 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre o concurso no edital.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Márcia Rodrigues