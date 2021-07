Passagem aérea para Orlando (EUA) está até 33% mais barata em 2 ano

As passagens aéreas nacionais e internacionais continuam com preço atrativos depois de um ano e pouco da pandemia da covid-19. É o que aponta levantamento da Kayak feito com exclusividade para o R7 Economize.

Orlando, nos Estados Unidos, é o destino que registra a maior variação negativa e está 33% mais barata, saindo por R$ 3.094. No mesmo período, a vizinha Buenos Aires, na Argentina, registrou um aumento de 41% no valor dos bilhetes. O preço médio do bilhete é R$ 2.298.

Mas no Congresso a MP sofreu alterações e os parlamentares aumentaram o prazo até 31 de dezembro deste ano.

O reembolso poderá ser feito em 12 meses a contar da data do voo cancelado, sem multa.