Qual banda de rock representa seu investimento favorito?

O processo de optar por uma modalidade de investimento pode se assemelhar à escolha de um disco ou playlist para ouvir. Pensando nisso, os analistas da Rico investimentos selecionaram as bandas de rock que representam cada tipo de aplicação disponível no mercado. Confira nas próximas fotos

Beatles - Renda fixa pós-fixada



"É pau para toda obra" no momento da escolha em um ambiente ainda desconhecido, apesar de pouco surpreender investidores e amantes do rock. Tem o menor risco do mercado e é ótima escolha para manter a reserva de emergência



Jimi Hendrix - Renda fixa indexada à inflação



A indexação traz o "algo a mais", assim como as músicas com groove, energia e intensidade do guitarrista icônico, e garante um retorno sem decepção, sempre acima da inflação e com a garantia do poder de compra



Janis Joplin - Ações



A vida intensa da rainha do rock pode ser facilmente comparada com o investimento no mercado de renda variável, com imprevisibilidade e intensidade. No entanto, quem souber apreciar, vai acumular boas experiências e chegar longe

Rita Lee - Ações internacionais



A única brasileira da lista representa um investimento de fora, porque os brasileiros sempre "levavam uma vida sossegada" com os juros altos e investir fora do país "era a ovelha negra das carteiras". Ainda assim, o rock nacional e as ações estrangeiras são excelentes opções, apesar de negligenciados

Jethro Tull - Fundos Multimercados



A banda inglesa que incorpora blues, folk, música clássica, jazz e rock progressivo muito se assemelha à aplicação amplamente diversificada para trazer os melhores resultados e a melhor relação entre risco e retorno para cada investidor