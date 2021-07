Fóssil de crocodilo de 150 milhões de anos é descoberto no Chile

Um esqueleto fossilizado de 150 milhões de anos descoberto nas montanhas do sul do Chile foi considerado o ancestral do crocodilo moderno, anunciou o Museu de Ciências Naturais da Argentina na sexta-feira (23). "Há uns 200 milhões de anos, as coisas eram muito diferentes. Os crocodilos eram bem menores e eram terrestres. Não viviam na água. Então nós, paleontólogos, sempre quisemos saber como foi essa transição entre esses crocodilos mais antigos, pequenos e terrestres, e os modernos, grandes, que temos hoje em dia, que vivem na água. Tivemos a sorte de fazer uma descoberta fabulosa no Chile, em rochas de uns 150 milhões de anos de antiguidade, que representa um pouco esta transição. Este novo crocodilo que encontramos é pequeno, mas de hábitos aquáticos", explica o paleontólogo Federico Agnolin.