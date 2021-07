Prévia da inflação tem maior alta para meses de julho desde 2004

O aumento no preço das contas de luz fizeram a prévia da inflação saltar 0,72% no mês de julho, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (23), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Trata-se da maior alta registrada pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15) para o mês desde 2004.

Em junho, o índice de preços havia avançado 0,83%, o que correspondia a uma aceleração em relação à alta de 0,44% dos preços verificada no mês de maio.