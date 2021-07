Conheça os novos emojis que serão lançados em breve

A Unicode, organização responsável pelo lançamento de emojis, anunciou recentemente os novos ícones que entrarão na atualização Emoji 14.0, a ser aprovada em 14 de setembro. As datas de lançamento para smartphones variam de acordo com o sistema operacional, mas é possível que a maioria das atualizações fique disponível no primeiro semestre de 2022.

Entre os emojis que serão disponibiliados, estão um rosto derretendo, uma face espantada e parcialmente encoberta por dedos e outra batendo continência, além de 15 combinações diferentes de aperto de mão. Alguns objetos, como um escorregador de brinquedo, uma boia salva vidas e uma bola de discoteca brilhante também fazem parte da lista.

Na votação World Emoji Awards 2021, promovida pelo site Emojipedia, o ícone do rosto derretendo foi eleito o preferido entre mais de 15 mil internautas que participaram da enquete. Apesar de os resultados não exercerem influência sobre as decisões das empresas, este é um jeito divertido de avaliar quais desenhos as pessoas mais gostam.

Como este é apenas um rascunho do projeto, vale ressaltar que cada um dos emojis está sujeito a algumas alterações antes da aprovação final, em setembro. É provável, no entanto que a lista oficial se pareça muito com a que foi divulgada até o momento.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques