Asteroide 6 vezes maior que Cristo Redentor passará perto da Terra

Veja também

Fenômenos ocorre quando a pessoa está em queda livre e isolado do meio externo, como em uma cápsula espacial

Gravidade zero? Entenda por que os astronautas flutuam no espaço

Tecnologia Gravidade zero? Entenda por que os astronautas flutuam no espaço Fenômenos ocorre quando a pessoa está em queda livre e isolado do meio externo, como em uma cápsula espacial

Sites de diversas empresas ficam fora do ar nesta quinta-feira (20)

Tecnologia Sites de diversas empresas ficam fora do ar nesta quinta-feira (20) A falha de servidor atingiu páginas em diversos países e ainda não se sabe o que causou o problema

China inaugura o maior museu de astronomia do mundo

Tecnologia China inaugura o maior museu de astronomia do mundo Local tem 39 mil metros quadrados, um telescópio solar de 24 metros de altura e uma cúpula para observar o céu