Financiamento imobiliário bate recorde em junho de 2021

No acumulado de 2021, o montante financiado com os recursos do SBPE totalizou R$ 97 bilhões (Foto: Diones Roberto Becker)

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de poupança somaram R$ 19,66 bilhões em junho, maior volume para o mês da série histórica iniciada em 1994, divulgou a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) na quinta-feira (22/7).

O montante representa uma expansão de 12,5% ante maio e um salto de 112,1% na comparação com junho do ano passado.

No acumulado de 2021, o montante financiado com os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizou R$ 97 bilhões, alta de 123,9% ano a ano.

