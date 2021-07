PF cumpre 29 mandados contra fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (22) 29 mandados de busca e apreensão e quatro ações para recuperar R$ 60 mil bloqueados pela suspeita de fraudes ao auxílio emergencial pago a parte mais carente da população durante a pandemia do novo coronavírus.

As ações da Operação Animus Fraudandi ocorrem nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina, com a participação de aproximadamente 120 Policiais Federais. Até o momento, a PF já realizou 114 ações para combater irregularidades na concessão dos benefícios, com a expedição de mais de 443 mandados de busca e 50 de Prisão.

De acordo com a PG, os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços denominada EIAFAE (Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial) em parceria com a o MPF (Ministério Público Federal), o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica, a Receita Federal, a CGU (Controladoria-Geral da União) e o TCU (Tribunal de Contas da União).

“Os objetivos da atuação interinstitucional conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes, além de recuperar os valores para o erário”, afirma a corporação.

A operação foi batizada Animus Fraudandi, expressão latina que significa “intenção de fraudar”, à qual remete ao caráter fraudulento e intencional dos desvios de valores identificados no curso das investigações.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.