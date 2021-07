Empresas oferecem mais de 1.200 vagas com salários de até R$ 14 mil

Mesmo com a crise econômica, que fechou empresas e levou o país a atingir em abril o maior nível de desocupação em 11 anos, com 14,8 milhões de desempregados, há setores, como o de TI (tecnologia e informação), que cresceram durante a pandemia e estão contratando.

E com a pandemia a possibilidade de trabalhar remotamente fez com que o alcance das vagas se ampliasse.

Pelo menos, 1.233 posições estão abertas nesse momento. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade, incluindo estagiários.

Confira abaixo as vagas disponíveis.

BairesDev

Vagas: 345

Local: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BR), Campinas (SP) e Recife (RE)

Salário: não informado

É necessário ter experiência prévia na área em que deseja se candidatar e, para algumas oportunidades, nível de inglês avançado. As vagas disponíveis na empresa de TI são para:

- Desenvolvedor Golang

- Ruby On Rails

- PHP.Net

- Node

- Python

- Java e React

- DevOps Senior

- QA Automation Senior

- Especialista em Representação de Talentos

- Especialista em Busca de Talentos

- Representante de Customer Success

- Recrutador de TI

- Analista de Formação

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Taqe

Vagas: 60

Local: São José do Rio Preto (SP)

Salários: de R$ 900 a R$ 1.000.

As vagas disponíveis na empresa de TI são para estudantes de ensino médio, técnico e superior nas áreas de:

- Administração

- Marketing e Publicidade

- Desenvolvimento de sistemas

- Web Designer

- Mídias Sociais e Designer Gráfico

- Engenharia de Produção

- Engenharia Civil e Pedagogia.

As inscrições serão feitas através da plataforma da Taqe.

Toro Investimentos

Vagas: 142

Local: Belo Horizonte (MG)

Salários: variam de R$ 1.300 a R$ 14.000.

As vagas da corretora de valores são para:

- Estagiário de Análise de investimentos

- Supervisor SDR

- Supervisor Customer Success I Perfil Receptivo

- Assessor de Investimentos Júnior | SDR

- Customer Success I Perfil Receptivo

- Estagiário Administrativo Comercial

- Estagiário de Mesa de Operações

- Analista de Mesa de Operações

- Especialista de FP&A (Financial Planning and Analysis)

- Analista de Tesouraria Pleno

- Analista de Desenvolvimento Organizacional e Treinamento Pleno

- Analista de Recrutamento e Seleção Pleno

- Designer de Produto e UW Writer

- Desenvolvedor Backend ou Full Stack Sênior / nodejs

- Desenvolvedor Full Stack Sênior C#

- Desenvolvedor Mobile Sênior/ Flutter.

Para se inscrever basta se candidatar por meio das mídias sociais da empresa Linkedin e Kenoby.

BRQ Digital Solutions undefined

Vagas: 37

Local: várias cidades espalhadas pelo país

Salário: não informado

As oportunidades na empresa de TI são para níveis pleno e sênior:

- Analista de Sistemas Java

- Front-end

- Angular

- IOS e Dev IOS/Android

- Java .NET

- Front Angular

O cadastro para a vaga deve ser feito através do vagas.com.

ReclameAqui

Vagas: 6

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Salário: não informado

São oportunidades com possibilidade de teletrabalho para os cargos de:

- Scrum Master

- Analista Comercial de Parcerias

- Analista de Software Back End (Java/ Ruby)

Os salários para as vagas é de R$ 1.100. As incrições são feitas pelo site vagas.com.

Winnin

Vagas: 10

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Salário: não informado

As vagas disponíveis na empresa de TI são para:

- Estagiário de Gente & Cultura

- Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Visual Designer Pl (remote job)

- Product Designer UI (remote job); Product Designer UX (remote job)

- Information Security Analyst (remote job)

- Customer Success Analyst (remote job)

- Product Owner (remote job); Analista Financeiro Jr; Backend (remote job)

Os interessados podem se candidatar por meio do do link jobs.quickin.io.

Stark Bank

Vagas: 8

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informado

Os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. Entre as principais categorias de vagas para a instituição financeira estão:

- Engenheiro de Software iOS

- Engenheiro de software API

- Compliance Analyst

- Customer Success Executive

- Social Media Content

- Marketing Analyst

- Growth Marketing Manager

- Brand Design

- Business Analyst

- Account Executive e Talent Acquisition.

Os candidatos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos e responsabilidades no site da Stark Bank.

Listo

Vagas: 18

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informado

As vagas disponíveis para a fintech são:

- Analista de Estratégia Comercial Pleno

- Analista de Tesouraria Pleno

- Analista Pleno/Sênior de Compliance

- Assistente de atendimento SAC Ativo

- Assistente de Processos

- Atendente Técnico N2

- Consultor Comercial

- Coordenador Tributário

- Especialista Contábil

- Estágio de Direito Societário

- Gerente de Atendimento

- Group Finance Manager e Piloto de Reserva Bancária.

O nível de escolaridade exigido é ensino médio completo e superior completo. Para se inscrever é necessário entrar no site Listo.

AgileProcess

Vagas: 7

Local: Florianópolis (SC) e para trabalho remoto

Salário: não informado

As vagas disponíveis para startup de tecnologia são:

- Ecosystem Analyst

- Implementation Enginner

- Java Backend Engineer

- Java Backend Engineer Specialist

- Mobile Engineer e Project Coordinator

Os candidatos podem fazer as inscrições no site.

Squid

Vagas: 15

Local: trabalho remoto em várias cidades

Salário: a partir de R$ 1 mil

O nível de escolaridade exige ensino médio completo, com preferência para quem esteja cursando o superior ou superior completo. As vagas para a empresa de marketing são:

- Analista de Marketing de Influência (Tech & Finanças, Educação & Cultura, Fashion, Entretenimento e Lazer, Bens de Consumo, Comunidades, Bem-Estar, Foods & Drinks)

- Analista de Controladoria

- Analista de Planejamento Estratégico

- Desenvolvimento Back-end

- Gerente de People & Culture

A inscrição ocorre atraves do site.

Pier

Vagas: 16

Local: várias cidades do Brasil (remoto)

Salário: não informado

O nível de escolaridade exige ensino médio completo. Dentre os cargos da seguradora estão as funções de:

- Engenheiro de Software de Back-end sênior

- Engenheiro de Software Front-end sênior

- Líder de Engenharia

- Gerente de Produto

- Chefe de Subscrição de Preço

- Analista de Experiência ao Cliente

- Designer de Produto

- Chefe de Pessoas

- Arquiteto de Negócios

Para conferir essas e outras vagas, consulte o link.

Pixeon

Vagas: 38

Local: presencial em São Paulo (SP) e Pernambuco (PE), e remoto

Salário: não informado

Ensino médio completo. As vagas oferecidas pela empresa de tecnologia são para:

- Analista Desenvolvedor C#

- Analista desenvolvedor sênior Power Builder

- Desenvolvedor Vue.Js

- Consultor de Fusões e Aquisições

- Gerente de Projetos

-Gerente Executivo de Marketing

- Analista de Projetos

- Jovens Aprendizes, entre outros.Para se inscrever, basta acessar o link.

OmniChat

Vagas: 40

Local: trabalho remoto

Salário: não informado

O nível de escolaridade é ensino superior completo. Cargos são variados em áreas como tecnologia, produto e marketing.

Para se candidatar, o profissional deve fazer seu cadastro no site

Mundiale

Vagas: 30

Local: várias cidades do Brasil em regime remoto

Salário: não informado

As vagas na empresa de tecnologia são para:

- Chatbot Developer

- Developer Backend

- Node.JS, Frontend Developer

- React JS, Tech Lead

- Node.JS

- estágio em Software Developer.

Os benefícios e exigências de cada oportunidade podem ser acompanhados neste link.

Contabilizei

Vagas: 70

Local: entre São Paulo, Curitiba e remoto

Salário: não informado

O nível de escolaridade exigido é o superior completo. Veja abaixo algumas áreas disponíveis para a empresa de contabilidade:

- Analista de controladoria

- Analista de dados

- Analista de qualidade

- Analista fiscal

Para mais informações, acesse o link.

Invillia

Vagas: 65

Local: trabalho remoto em várias cidades do Brasil.

Salário: não informado

As vagas disponíveis para a empresa de tecnologia são:

- Android Pleno/ Sênior

- Delivery Leader

- QA Pleno/ Sênior

- Java Pleno/ Sênior

- Front End Sênior, UX/UI Sênior

- Full Stack Sênior Java/ React

- Node Sênior

- React Native Mobile

- PHP Sênior

Os profissionais podem obter mais informações e se candidatar no site .

VITTUDE

Vagas: 5

Local: São Paulo (SP) e também para trabalho remoto em outras cidades

Salário: não informado

As oportunidades na empresa de psicologia online e educação emocional são para:

- Account Manager

- Analista Sênior de Inbound Marketing

- Engenheiro de Infra/DevOps

- Estágio em Engenharia de Software

- Product Manager.

Os candidatos devem de inscrever pelo site.

NODO

Vagas: 12

Local: Pelotas (RS), ou de forma remota

Salário: não informado

As vagas disponíveis para atuar na empresa de tecnologia são:

- Desenvolvedor full-stack

- Ux designer

- Ux/Ui designer

- Scrum Master

- Talent Acquisition

- Gerente de projetos

Para se inscrever basta acessar o portal de carreiras da Nodo.

MATH

Vagas: 22

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informado

As vagas abertas na consultoria de Data Science Marketing para:

- Executive Team Manager

- Analista de BI em Mídia

- Analista de Sustentação Jr. (OPEC)

- Analista de Sustentação Jr. (CMS)

- Analista de Mídia Sênior/Líder Técnico

- Analista de Mídia

- Analista Bi

- Analista Bi PL/SR

- Digital Analytics

- Desenvolvedor Sharepoint

- Desenvolvedor Sharepoint

- CRM Marketing Analyst / DBM, ANALISTA BI / DBM PL

- Data Engineer, entre outros

As inscrições poderão ser realizadas no seguinte link. .

SENSEDATA

Vagas: 5

Local: home-office

Salário: não informado

As oportunidades na empresa de consultoria de gestão são para:

- Desenvolvedor Front-end

- Desenvolvedor Python

- Sales Consultant

- Analista de infraestrutura Cloud

- Analista Quality Assurance (QA) Junior/ Pleno

Para mais informações sobre as vagas, basta acessar o link.

CIA DA CONSULTA

Vagas: 17

Local: São Paulo, Taboão da Serra e Guarulhos (SP)

Salário: não informado

As vagas disponíveis na rede de medicina são para:

- Analista de Recrutamento e Seleção

- Auxiliar de Sala, Auxiliar de Sala

- Consultor de Pós Consulta

- Dentista Cirurgião

- Dentista Endodontista

- Dentista Ortodontista

- Dentista Pediatra

- Dentista Prótese

- Enfermeiro(a) de Saúde da Família e Médico (a)

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

CASAI

Vagas: 27

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informado

A startup está com vagas abertas para:

- Supervisor de Operações

- Coordenador de Logística e Recrutador de Talentos

- Além de várias opções de estágio

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

COMUNICA.IN

Vagas: 7

Local: remoto

Salário: não informado

As vagas disponíveis na startup são para:

- Inside Sales

- Analista de Customer Success

- Marketing (Performance)

- UX/UI Designer

- Designer Pleno

- Duas posições para o setor Comercial, uma em SDR (Pré-vendas) e outra focada em canais.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

PIPEFY

Vagas: 50

Local: trabalho remoto

Salário: não informado

As vagas na plataforma de gerenciamento de processos de negócio são nas áreas de:

- engenharia, customer operations, marketing.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse site da Pipefy.

YUCA

Vagas: 12

Local: São Paulo (SP), e modelo remoto.

Salário: não informado

As vagas na proptech são em áreas de:

- tecnologia, design, financeira, marketing e people.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

TRIIDER

Vagas: 15

Local: remoto

Salário: não informado

As vagas na plataforma de serviços gerais são em áreas de:

- produto, vendas e tecnologia com desenvolvimento de software

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

PONTOMAIS

Vagas: 24

Local: Curitiba (PR)

Salário: não informado

Há opções de posto efetivo e para banco de talentos na startup em áreas de:

- eventos, marketing, recursos humanos, tecnologia e vendas.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

ZAK

Vagas: 20

Local: São Paulo (SP), variando entre remotas presenciais

Salário: não informado

- As vagas são em áreas de tecnologia, produto, vendas, RH e operação.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

BEE TOUCH

Vagas: 1

Local: remoto

Salário: não informado

A vaga aberta no setor de tecnologia é para:

- Desenvolvedor Ruby on Rails

Para se candidatar, envie seu currículo para o e-mail [email protected]

BOM PRA CRÉDITO

Vagas: 8

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informado

As vagas na fintech são para as áreas de:

- marketing, data science, pessoas e cultura e tecnologia.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

Accountfy

Vagas: 8

Local: São Paulo (SP) e para trabalho remoto

Salário: não informado

As vagas na plataforma SaaS para a gestão de performance corporativa são para os cargos de:

- Desenvolvedor Balck End

- Growth e Performance Marketing

- Designer UI/UX

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

Olist

Vagas: 70

Local: Curitiba (PR), São Paulo (SP), Barueri (SP) e remotamente.

Salário: não informado

As funções na scale-up que conecta vendedores e compradores são para:

- Analista em diversas áreas

- Python Developer

- Product Manager

- Tech Lead

- React Developer

- Node.js Developer

- Coordenação de Sucesso do Cliente & CRM, entre outras.

Para mais informações a respeito das vagas, acesse o link.

Authen

Vagas: 30

Local: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Goiás (GO), Campinas (SP), Londrina (PR), Maringá (PR), Florianópolis (SC), cidades do Vale do Paraíba (SP) e Santa Maria (RS)

Salário: não informado

As vagas na startup são para as áreas nos setores:

- comercial, de e-commerce, produto e desenvolvimento, financeiro e RH.

Para mais informações, acesse o link.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Márcia Rodrigues e Ulisses de Oliveira