Chega ao Brasil lote com mais de 1 milhão de vacinas da Pfizer

A Pfizer desembarcou, na noite de terça-feira (20), 1,05 milhão de doses de sua vacina no Brasil. Este é o 24º lote do imunizante entregue ao Brasil.



Nesta quarta-feira (21), outra carga com a mesma quantidade de doses da vacina chega no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo.



O voo UPS410 decolou nesta quarta-feira (21), às 11h05 - no fuso horário local (por volta de 12h no fuso horário brasileiro) do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, com 1,05 milhão de doses da vacinas ComiRNAty contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech.



A previsão de aterrissagem no Aeroporto de Viracopos é 19h43. Até o momento, foram produzidas mais de 1,2 bilhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech Covid-19.

Em todo o mundo, já foram enviadas mais de 860 milhões de doses para mais de 100 países.

Este será o 24º lote do imunizante entregue ao Brasil.