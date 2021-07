DetranRS reforça oferta de serviços digitais após incêndio da sua sede

Com uma extensa lista de serviços que podem ser feitos online, o DetranRS teve impacto minimizado com a perda de documentos no incêndio que atingiu a sua sede na semana passada. Agora, a Central de Serviços do DetranRS está de cara nova. Acessível por meio do sitewww.detran.rs.gov.br, a nova versão da ferramenta conta com um fluxo de navegação mais prático e intuitivo para a realização dos serviços digitais oferecidos tanto para cidadãos como para empresas (estas devem dispor de certificação digital).

Além do layout atualizado e da nova lógica de navegação, a Central de Serviços passa a contar com maior integração com o cadastro único gov.br, adotando os mesmos níveis de autenticação da plataforma federal, com selos de confiabilidade nível básico (bronze), nível verificado (prata) e nível comprovado (ouro). A autenticação por selos vai garantir o acesso imediato a serviços que antes dependiam de uma validação manual, feita a partir da análise de uma foto enviada pelo cidadão, que era comparada com a imagem do cadastro da CNH do condutor.

Outra novidade é a ferramenta de chat, que foi embutida dentro da plataforma e oferece a possibilidade de atendimento e esclarecimento de dúvidas com um atendente do DetranRS. O serviço está disponível nos dias úteis, das 8h às 18h.

Para o diretor-geral adjunto do DetranRS, Marcelo Soletti, “a Central de Serviços está totalmente alinhada com a estratégia do governo do Estado e do portal rs.gov.br, na busca de uma transformação digital com o objetivo primordial de simplificar os serviços”.

O diretor-geral da autarquia, Enio Bacci, frisa que “oferecer cada vez mais facilidades ao cidadão vem sendo uma verdadeira obsessão desta gestão, fazendo o DetranRS dar sua contribuição para a construção de um governo 100% digital, estreitando a relação com os gaúchos e gaúchas”.

Serviços já disponíveis

Além de possibilitar consultas sobre habilitação, veículos e infrações relacionadas, a Central de Serviços do DetranRS proporciona a realização pela internet de:

• Apresentação de condutor infrator;

• Cadastro de alerta de furto/roubo de veículo;

• Consulta a eventual cobrança de débitos provenientes de multas de trânsito em atraso (dívida ativa);

• Consulta a resultado da prova teórica;

• Consulta a resultado da prova prática;

• Consulta a situação de veículos e impressão do documento de licenciamento (CRLV) daqueles de sua propriedade;

• Defesa eletrônica de processo de suspensão e cassação;

• Defesa da autuação;

• Emissão do Documento de Circulação Provisório de Porte Obrigatório;

• Emissão da Certidão de Prontuário de Habilitação;

• Impressão de notificações de infrações e guias de pagamento de multas;

• Recurso de Infração à Jari do DetranRS – primeira instância administrativa;

• Pedido de restituição de valores de taxas dos serviços de Habilitação e Veículos;

• Verificação se o condutor profissional (que tem a observação EAR na CNH) se enquadra nos pré-requisitos para realização da reciclagem preventiva.

Na Central de Serviços é possível, ainda, visualizar avisos e mensagens enviados pelo DetranRS e configurar se o cidadão deseja receber essas notificações também por SMS e/ou e-mail.

Novos serviços previstos para o segundo semestre

O DetranRS prevê a entrega, ainda em 2021, das seguintes funcionalidades dentro da Central de Serviços:

• Recurso de suspensão e cassação;

• Início do processo de transferência de veículos;

• Apresentação de condutor para pessoa jurídica;

• Solicitação de credenciamento junto ao DetranRS;

• Solicitação de CNH definitiva;

• Recurso de infração 2º instância;

• Início do processo de comunicação de venda;

• Devolução/restituição de taxas de multas;

• Devolução/restituição de depósitos.

Autenticação via gov.br

Uma conta no portalgov.bré necessária para realizar o ingresso na Central de Serviços. Esse acesso unificado garante a segurança na identificação, em um ambiente de autenticação digital único para o usuário de quaisquer serviços públicos digitais integrados ao gov.br. Essa autenticação fornece um nível de segurança compatível com o grau de exigência, natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao serviço solicitado.

Para criar uma conta, basta informar alguns dados pessoais e estabelecer uma senha. Em caso de dúvidas sobre cadastro, senha e selos de confiabilidade do gov.br, acesse o FAQ disponível nestelink.