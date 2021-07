Casais pretendem se casar no espaço em 2024, diz empresa

Homem mais rico do mundo foi lançado junto com outros três tripulantes a bordo da aeronave New Shepard, da Blue Origin

Tecnologia Bilionário Jeff Bezos vive a experiência de viajar ao espaço Homem mais rico do mundo foi lançado junto com outros três tripulantes a bordo da aeronave New Shepard, da Blue Origin

Vejas as imagens do voo do bilionário Jeff Bezos ao espaço

Tecnologia Vejas as imagens do voo do bilionário Jeff Bezos ao espaço Fundador da Amazon foi um dos quatro tripulantes da primeira viagem tripulada da sua empresa de turismo espacial, a Blue Origin