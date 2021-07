Veja curiosidades sobre o primeiro voo tripulado da Blue Origin

A Blue Origin faz, nesta terça-feira (20), o lançamento da nave New Shepard ao espaço. Essa será a primeira viagem suborbital, aquela que vai até o limite da atmosfera com o espaço, com a presença apenas de civis, sem nenhum astronauta ou engenheiro acompanhando a aventura





*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

O dia do lançamento não foi escolhido aleatoriamente. A data coincide com o 52° aniversário do pouso da missão Apollo 11 na Lua, que aconteceu no ano de 1969

Quatro pessoas estarão presentes na New Shepard: Jeff Bezos, fundador da Blue Origin, e seu irmão Mark Bezos, Wally Funk e Oliver Daemen

Wally, uma aviadora norte-americana de 82 anos, é a pessoa mais velha a viajar para o espaço. Ela foi uma das mulheres que participou do Mercury 13, programa da Nasa que realizou testes para saber se mulheres estariam aptas para fazer viagens espaciais

Já Oliver, garoto de 18 anos que acabou de se formar no ensino médio, será a pessoa mais nova a fazer uma viagem espacial. Seu pai, Joes Daemen, é presidente de uma empresa holandesa de investimentos e pagou 28 milhões de dólares (cerca de R$ 147 milhões na cotação atual) para seu filho ter essa experiência

O lugar ocupado pelo jovem de 18 anos era, anteriormente, de uma pessoa que venceu um leilão realizado pela Blue Origin. Contudo, o anônimo teve problemas na agenda e participará da próxima viagem da empresa

A Blue Origin realizou, ao todo, 15 testes bem-sucedidos antes do voo desta terça-feira

A New Shepard atinge uma velocidade máxima de cerca de 3.701 km/h, aproximadamente três vezes a velocidade do som, e a viagem deve durar 11 minutos no total



O nome da aeronave é uma homenagem ao astronauta Alan Shepard, o primeiro norte-americano a ir paro o espaço, no ano de 1961