No Dia do Amigo, conheça 10 parcerias que deram bons negócios

No dia do amigo é comum lembrarmos da importância da parceria em nosso dia a dia, ainda mais quando se trata de alguém com quem dividimos carreira e sucesso. Um relatório sobre empreendedorismo feito pela startup MindMiners e encomendado pelo PayPal, indica que entre os empresários que têm sócios, 29% são amigos, ficando atrás somente das sociedades familiares.

O ditado popular "amigos amigos, negócios à parte" já não é uma regra padrão no mercado, seja por meio de franquias ou licenciadoras, pois nos mais diversos segmentos existem vários casos de parcerias para o sonho do negócio próprio que começaram com uma grande amizade.

Conheça a seguir, dez histórias de amigos que se apoiaram e conseguiram o tão sonhado negócio próprio:

Home Angels. 'Foi a Elisabete quem teve a ideia, j\u00e1 que \u00e9 professora de cuidadores de idosos. Eu sou muito ligada ao idoso, pois tenho av\u00f3 com 103 anos, pai com 93 anos e m\u00e3e com 83 anos. Resolvemos unir nossa experi\u00eancia e nos lan\u00e7ar a este desafio, associando-nos a uma empresa consolidada e cujo trabalho \u00e9 de excel\u00eancia', conta Mauric\u00e9a, que ainda deixa uma mensagem aos empreendedores. 'Um dos elementos-chave para o triunfo de qualquer neg\u00f3cio em sociedade \u00e9 a boa amizade acima de tudo. Quando est\u00e3o presentes a confian\u00e7a, o respeito e amor, associado a perseveran\u00e7a, as chances de sucesso s\u00e3o enormes', conclui.

Filho de empregada doméstica e de um porteiro, Leandro Souza cresceu no subúrbio carioca e, na adolescência, conheceu Bruno Gorodicht, amigo que o incentivou a ir aos Estados Unidos em busca de mais oportunidades. Sem conhecer bem o idioma, Souza trabalhou como manobrista, segurança de boate e entregador de pizza, criou sua própria empresa de vallet e realizou o sonho de ser piloto de avião. Em 2009, de volta ao Brasil, identificou a oportunidade de trabalhar com uma paixão nacional: espetinhos. Foi quando em 2011, junto ao amigo Bruno, criou o Espetto Carioca. Hoje, os amigos de adolescência são sócios nesse negócio com mais de 30 unidades espalhadas pelos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul.

O baiano Luiz Souza estava insatisfeito com a carreira quando decidiu, em 2018, viajar para Salvador e conhecer melhor a empresa de um amigo, Fritz Paixão, CEO da CleanNew, uma franquia de limpeza e blindagem de estofados. 'Eu era diretor comercial de uma grande empresa, mas sentia que me dedicava ao propósito de outras pessoas e não aos meus', conta. Mas para investir no negócio, precisava de um sócio e convidou um de seus melhores amigos, Vinícius Matos, para realizar o sonho. 'Além de ser da minha confiança, ele não estava trabalhando na época, aguardava ser chamado em um concurso e eu queria ajudá-lo. A franquia deu tão certo que ele desistiu do cargo público e estamos juntos até hoje', conta. Amigos desde a infância, os maringaenses Hebert Erick Martins Lopes e Rodolfo Zanardi Loiola decidiram empreender com a Take and Go, uma startup que, com o uso de Inteligência artificial, criou uma vending cooler para disponibilizar diversos rótulos de cervejas geladas nas áreas comuns dos condomínios durante 24 horas por dia. Os dois contam que o desejo de ter um negócio próprio e conhecer um pouco mais do segmento de venda de bebidas, proporcionando novas experiências de compra e de consumo aos clientes, chamaram a atenção de ambos. Atualmente, com dez vending coolers instaladas na cidade de Maringá, no Paraná, o retorno financeiro tem superado as expectativas e a previsão é instalar mais 20 equipamentos até o final do ano, incluindo as cidades de Londrina e Foz do Iguaçu. O trio de amigos formado por Guilherme Mauri, Marcelo Villares e Douglas Pena somaram suas experiências em consultoria corporativista, TI e franquias, respectivamente, para lançar a Minha Quitandinha, um minimercado autônomo focado em condomínios residenciais. Atualmente com cerca de 20 lojas abertas, a meta agora é conquistar seu primeiro milhão até o final de 2021. Pensando no futuro, os amigos empreendedores querem triplicar o número de lojas em 2022 faturando R$ 48 milhões e chegar a R$ 1 bilhão em 2025, com 800 lojas abertas. Razões para acreditar nisso não faltam: a Minha Quitandinha tem um horizonte promissor pela frente, já que oferece um serviço 100% digital, dispensando interações humanas e ainda gera cashback para o condomínio. Benny Kessel e André Levy são sócios de duas lojas da Sestini, rede especializada em malas e acessórios de viagem, na cidade do Rio de Janeiro. Os empresários são amigos desde os 2 anos de idade e brincavam juntos. 'Crescemos unidos e nossa relação só melhora ao longo dos anos, tanto que viramos parceiros nos negócios. Estamos bem felizes com a inauguração de mais uma loja e não pretendemos parar por aqui. Nossa intenção é abrir mais unidades na capital carioca, pois entendemos que há bastante espaço neste segmento', afirma Kessel. A amizade de mais de uma década foi a garantia para Leandro Puhis Martins e Diego Faria Euflasino traçarem, junto com suas respectivas esposas, Bruna Stresser Schimitt Martins e Suzanne Pamella de Castro, o plano de abrir o próprio negócio. O quarteto investiu em uma franquia da rede Casa de Bolos, na cidade de Sarandi, no Paraná. Inaugurada recentemente, a loja é a realização de um sonho antigo de estrear no franchising, com um modelo de negócios lucrativo e com uma tradição no mercado, visto que a Casa de Bolos é pioneira no segmento de bolos caseiros. Cunhados e amigos, Anne Carolinne Paiva Maia e Ivanoe Hermano de Sá Júnior, uma enfermeira e um engenheiro civil, abriram a primeira unidade da Chocolateria Brasileira no nordeste do país, em João Pessoa, no estado da Paraíba. A ideia de empreender ganhou força quando um amigo em comum apresentou os produtos que comprou em uma viagem a Brasília. Inaugurada em maio de 2021, a loja teve uma excelente aceitação dos paraibanos e os amigos comemoram o sucesso. Elbio Valente e Everaldo Brame, amigos há quase 20 anos, estão para inaugurar uma unidade da rede especializada em idiomas e cursos livres, Park Education, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 'Eu tive vontade de empreender, gostei do projeto da franquia e, conversando com o Everaldo, resolvemos ser sócios', explica Valente, que completa, 'empreender com o amigo é ter certeza que você se dá muito bem com ele para evitar desentendimentos, rompimentos que envolve até a rede de amizade em comum. Normalmente, com amigos próximos e de longa data já é possível saber se daria certo ou não por já terem passado por muitas situações juntos, ou até por saber como ele lida com as adversidades'. Amigos desde o colégio, Raphael Mattos e Pedro Machado criaram em 2015 a PremiaPão, rede de franquias de anúncios em sacos de pão. 'O dia a dia é mais prazeroso e o trabalho mais leve. No nosso início, por exemplo, a gente tinha que se automotivar todos os dias, precisávamos sair para rua e vender para as empresas nossa solução. Recebíamos muito não, então, levávamos muito para o lado do humor', conta Mattos. Mas vale o alerta: 'No começo é otimismo, mas na prática é outra coisa e é preciso o respeito, ética e separar bem os papéis de amizade e profissional. Os contratos devem ser bem feitos e é aí que muita gente se engana', alerta o empreendedor.