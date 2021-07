Jeff Bezos diz estar animado para viagem espacial de amanhã

O bilionário Jeff Bezos disse estar animado para a viagem ao espaço na terça-feira (19) em entrevistas, 24 horas antes do lançamento. O empresário e fundador da Amazon e da empresa espacial Blue Origin estava acompanhado dos outros tripulantes da missão: seu irmão, Mark, a pilota de avião Wally Funk e o adolescente Oliver Daemen.



A viagem, que acontece depois do voo suborbital do empresário britânico Richard Branson, não terá piloto. O foguete contará apenas com os 4 tripulantes, todos civis, e ficará 11 minutos no espaço.



“É muito emocionante. Amanhã de manhã, a equipe vai para o espaço. Mas eu não sei o que isso vai significar para mim. Todo mundo que vai ao espaço diz que a viagem os muda de alguma forma, e eu estou muito animado para ver como isso vai me mudar”, disse o bilionário em entrevista ao programa americano Good Morning America.



O empresário também disse não estar nervoso sobre a viagem e garantiu que ela é segura. A Blue Origin teve outros 15 voos bem-sucedidos, segundo Bezos, antes dessa missão.

“Nós sabemos que o veículo é seguro e que se não for seguro para mim, então não é seguro para ninguém”, disse à CNN.





Bezos afirmou também que a verdadeira intenção da missão é criar um modelo sustentável de viagens espaciais, em que os veículos podem ser reutilizados em outras missões e permitir que a próxima geração utilize recursos vindos do espaço para melhorar a vida terrestre.



“O que nós esperamos fazer é construir uma estrada para futuras gerações, talvez o Oliver e pessoas da sua geração, conseguirem fazer coisas incríveis no espaço se nós conseguirmos criar bons veículos reutilizáveis”, disse.



A viagem contará com a presença da pessoa mais velha e a mais jovem a irem ao espaço. Wally Funk, de 82 anos, foi uma das 13 mulheres que passaram pelos mesmos testes rigorosos que os astronautas masculinos da Mercury Seven no programa espacial da Nasa nos anos 1960, mas o projeto foi cancelado e ela não viajou. Na época, ela era a mulher mais jovem a passar pelo treinamento, com 21 anos.



“Eu me diverti muito treinando naquelas semanas em 1960… não apenas nos Estados Unidos, mas eu também fui na Rússia e treinei com os cosmonautas”, disse Funk em entrevista. “Depois de umas duas ou três semanas depois do treinamento eu fui informada que eu fui melhor que os homens.”



Ela também disse que está se sentindo com 24 anos e espera fazer piruetas no espaço.



Já Daemen, recém-formado no Ensino Médio, é a pessoa mais jovem a ir ao espaço, com 18 anos. Ele é filho de um bilionário europeu e pagou pela passagem, mas os valores não foram divulgados.



“Eu não acho que eu tinha percebido quão especial é me tornar a pessoa mais jovem a ir ao espaço. É uma grande oportunidade… e também de me tornar um exemplo para outras crianças. A Blue Origin criou uma oportunidade para mais e mais pessoas irem ao espaço. É muito incrível, eu ainda não consigo acreditar”, disse.



O voo e a missão de 10 minutos serão transmitidos pelo site oficial da Blue Origin, incluindo os 4 minutos sem gravidade no espaço.