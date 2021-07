Saiba integrar experiência do consumidor da loja física a online

As vendas online cresceram 41% no último ano, impulsionadas pela pandemia, de acordo com pesquisa da Ebit e da Nielsen. Agora que o varejo se transformou e se adaptou ao digital, a tendência para 2021 é um crescimento de mais de 25%, mesmo com o fim do isolamento e o retorno do varejo físico.

Para essa retomada, é fundamental que o varejista conheça, relacione e gerencie seus consumidores nos dois canais. Os clientes estão presentes e consumindo tanto no online quanto no físico. Se o varejista estiver preparado para entender e atender esse comportamento, os resultados serão melhores.

“É fundamental que o varejista entenda os motivos que levam o consumidor a preferir determinado canal e como ele se comporta em cada um deles, compreenda seu relacionamento com a marca/produto, pois isso ajuda a corrigir qualquer problema durante a compra e, também, auxilia na personalização da experiência do cliente”, afirma Pedro Ivo Martins, sócio-diretor da Dito, empresa de CRM para o mercado de varejo omnichannel.

O especialista listou algumas dicas para realizar a integração e, por meio da experiência de compra, obter a recorrência e a fidelização dos clientes:

Utilize os dados com inteligência

– Informações que chegam através do relacionamento da marca com o cliente, como nome, idade, endereço e até comportamento no site e compras permitem ao varejista conhecer e segmentar os consumidores. “Sabemos quem ele é, em qual canal ele compra, em qual loja ele compra etc.”, explica Pedro Ivo.

Saiba quando e como o cliente gostaria de receber uma notificação

– Toda comunicação realizada deve ser relevante para o usuário, e precisa ser entregue a ele no momento certo para que as possibilidades de interação aumentem. “A partir dos dados demográficos e de comportamento, conseguimos direcionar as mensagens certas para o público certo e na hora certa. Assim é possível criar notificações personalizadas, por exemplo, para quem está fazendo aniversário”, completa o especialista.

Aposte nas inovações disponíveis no mercado

– Invista em tecnologias multicanal para que a retenção de clientes seja feita tanto no ambiente online, quanto no físico. “Existem diversas opções de contato com o consumidor, como

e-mail, SMS, push mobile, browser push, Facebook custom audience e o próprio vendedor”, finaliza Ivo.