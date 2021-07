Ações contra convênios para custear remédios crescem 759%

Usuários dos planos de saúde estão recorrendo mais à Justiça para garantirem a cobertura dos custos com medicamentos durante seus tratamentos.

O tema é o terceiro no ranking dos processos que tramitam no TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) contra as operadoras nos últimos dois anos.

É o que aponta um levantamento obtido com exclusividade pelo R7 Economize junto ao tribunal.

O caso pode ser ingressado no juizado especial, mas o mais recomendado é que siga para a justiça comum.

"É raro um juiz pedir o parecer de um perito, mas isso pode acontecer e, no caso, o juizado não dispõe desse serviço", diz Patullo.

Texto: Fred Leão, do R7



\u2014 Eu tinha consultas a cada 45 dias e a cada vez emagrecia cerca de 5kg



","content":"","position":4},{"width":434,"height":612,"url":"https://img.r7.com/images/2014/11/25/w29bl7epg_19otqrala7_file","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o/Instagram","subtitle":"O motivo principal para decidir emagrecer foi a sa\u00fade. Problemas no joelho e no quadril preocupavam a motorista com 110kg de peso","content":"","position":5},{"width":599,"height":565,"url":"https://img.r7.com/images/2014/11/25/9g6c0mps6n_64x39f1e3b_file","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o/Instagram","subtitle":"A nova rotina de Jana\u00edne passou a incluir refei\u00e7\u00f5es balanceadas e fracionadas durante o dia. Antes, ela tinha o costume de passar longos per\u00edodos sem se alimentar, o que fazia com que ela comesse muito quando fazia uma refei\u00e7\u00e3o.



\u2014 Trabalho oito horas por dia e minha alimenta\u00e7\u00e3o era muito desregulada



","content":"","position":6},{"width":577,"height":582,"url":"https://img.r7.com/images/2014/11/25/89djitd0p3_6wte1fqj2m_file","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o/Instagram","subtitle":"Desde que decidiu emagrecer, ela pegou firme com os exerc\u00edcios f\u00edsicos. Jana\u00edne corre e faz muscula\u00e7\u00e3o todos os dias da semana","content":"","position":7}]" data-article-gallery-url="http://noticias.r7.com/distrito-federal/fotos/plano-de-saude-nega-cirurgia-bariatrica-a-moradora-do-df-e-ela-emagrece-41kg-sem-operacao-27112014" style="clear:both;">