Caixa passa a enviar mensagens sobre auxílio por WhatsApp

A Caixa passará a enviar informações sobre o auxílio emergencial aos beneficários por meio do WhatsApp. A parceria com o aplicativo prevê 500 milhões de mensagens gratuitas. Além disso, o banco anunciou nesta quinta-feira (15) que lançará em breve uma linha de microcrédito por meio do aplicativo Caixa Tem e o calendário antecipado da 4ª parcela do benefício.

"A parceria vem por causa do auxílio emergencial e permitirá conversa em epecial com as pessoas mais humildes, para que possam utilizar após o fim do benefício a conta digital, prinicipalmente aos 38 mlhões de brasileiros que não tinham conta antes da ajuda federal", afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O banco informa que as informações serão sobre datas e calendário do auxílio. O serviço não pede senha nem dados dos beneficiários.

Antecipação

Guimarães também apresentou o novo calendário da quarta parcela do benefício que foi antecipado em sete dias. É a última antes das três extras autorizadas pelo governo federal em meio à pandemia do novo coronavírus. O calendário dessas últimas parcelas ainda não foi divulgado.

Com a alteração, as liberações de recursos nas contas poupança da Caixa se iniciam já no próximo sábado (17) para os beneficiários nascidos em janeiro e seguem até o dia 30, para quem faz aniversário em dezembro.Inicialmente, o começo dos pagamentos da quarta parcela aconteceria apenas em 23 de julho.

Os saques em espécie, por sua vez, serão autorizados entre os dias 2 e 18 de agosto, de acordo com a publicação assinada pelo ministro João Roma presente no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15).