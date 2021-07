Vem aí a RubyConf Brasil: maior evento da América Latina

No dias 29 e 30 de julho, a Locaweb, empresa de serviços digitais Business to Business que possui um ecossistema completo para atender às PMEs, promoverá a 15ª edição da RubyConf Brasil, maior evento de Ruby voltado à devs e outros profissionais de programação da América Latina. A edição será realizada de forma 100% virtual, com palestras e debates sobre as principais tendências do setor.

O objetivo do evento é estimular a conectividade e aprimoramento entre desenvolvedores que se dedicam ou se interessam pelo uso de tecnologias como Ruby on Rails, Técnicas Ágeis e DevOps, presentes na cadeia de aplicação e no dia a dia de pessoas desenvolvedoras de todo o mundo.



“A Locaweb tem uma estreita relação com o desenvolvimento de tecnologia no Brasil e esse evento é mais um exemplo de como liderar os debates mais avançados no setor, cumprindo um papel importante para nós” pontua Patrice Ramos, gerente executivo de engenharia de produtos da Locaweb.



Entre os palestrantes convidados, estão o CEO da bxblue, Fabricio Buzeto, o software engineer da ateliware software, Kevin Santos, o engenheiro de software sênior da Podium, Renan Ranelli, o Principal Developer da Shopify, Rafael França, o software engineer da Doist, Willian Molinari, além do streamer e apresentador do talk show The Velopers, Rodrigo Pokemaobr, e do tech advisor Wagner Narde.



Conhecido por ser um dos mais tradicionais eventos para desenvolvedores no mundo, a RubyConf já trouxe ao Brasil grandes profissionais da linguagem e ajudou na criação de uma importante comunidade de desenvolvedores focados em Ruby, que compartilha conhecimento e atualizações sobre os avanços obtidos ao longo desta jornada de inovação.

