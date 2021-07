Feirão em São Paulo oferece descontos em contas de luz atrasadas

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, promoverá neste sábado (17) o terceiro feirão para renegociação e parcelamento de dívidas e atendimento aos seus clientes. A nova edição ocorre no CEU Lajeado (Rua Manuel da Mota Coutinho, 293), zona Leste da capital paulista, das 8h às 17h.

Outros dois feirões estão programados para ocorrer no dia 24 de julho nos municípios de Mauá e Carapicuíba.

O atendimento no feirão será realizado com horário marcado, e os clientes interessados podem fazer o agendamento clicando aqui. Em seguida, o consumidor receberá uma mensagem no celular com a confirmação e senha que deverá ser apresentada no local.

Conforme a concessionária, durante os feirões, os clientes também terão a possibilidade de realizar serviços como transferência de titularidade, pedido de religação, cadastro baixa renda, esclarecimento de dúvidas sobre a fatura, entre outras facilidades, além de renegociar e parcelar contas em atraso.

Para as contas em atraso acima de 180 dias, os consumidores poderão obter desconto de 40% no valor original das faturas, parcelando a dívida em até seis vezes (entrada + cinco parcelas).

Ainda de acordo com a Enel, clientes cadastrados como baixa renda têm a opção também de parcelar a dívida em até 12 vezes com juros, a despeito do tempo de dívida, sendo uma entrada e mais 11 parcelas. Nesta modalidade, o desconto de 40% não é aplicado, somente a facilidade do parcelamento.

Todos os clientes também podem obter parcelamento em até 10 vezes dos seus débitos, sendo uma entrada e mais nove parcelas. Essa opção também não concede desconto no valor da dívida.

Os valores renegociados podem ser pagos na própria conta de luz. Vale lembrar que os clientes que se cadastrarem como baixa renda durante os feirões só terão os benefícios do governo federal nas faturas seguintes, a partir do momento do cadastro inicial. Os valores em aberto seguirão com as condições da oferta mencionada.

Benefícios e outros canais

Segundo a Enel, os clientes que realizarem negociação de parcelamento durante os feirões poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes pelo modelo LED, que são mais econômicas e possuem uma vida útil maior.

A negociação também pode ser feita por meio dos canais digitais de atendimento: Portal de Negociação, Aplicativo Enel São Paulo ou Central de Atendimento (0800 72 72 120). Ao realizar a renegociação nos canais digitais, o cliente pode fazer o pagamento por meio de cartão de crédito.

Outras edições

No dia 24 de julho, a Enel Distribuição São Paulo irá realizar, de forma simultânea, os dois últimos feirões em municípios da Grande São Paulo. Um em Mauá (Centro Educacional - Av. Brasil com Rua La Paz, cerca de 300 metros da Estação Guapituba da CPTM) e outro em Carapicuíba (Ginásio de Esporte Tancredo Neves - Av. Inocêncio Seráfico, 2005, bairro de Vila Silva Ribeiro).

A Enel ressalta que seus funcionários estão seguindo os protocolos de higiene e segurança para prevenção à covid-19, como o uso de máscaras, luvas, álcool em gel e medição de temperatura.

*Estagiária do R7, supervisionada por Ulisses de Oliveira da Silva