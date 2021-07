Banco Central altera data de início da Fase 2 do Open Banking

O BC (Banco Central) decidiu alterar o cronograma do início do lançamento da Fase 2 do Open Banking, programa que envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes, mediante seu prévio consentimento.

Com a mudança, a nova fase começará no dia 13 de agosto e não mais nesta quinta-feira (15). De acordo com o BC, a alteração leva em conta um pedido formal da estrutura de governança do Open Banking. "As instituições participantes estão finalizando os testes para a obtenção de certificações para homologação e registro de suas APIs", aponta a autoridade monetária.

O programa busca definir as condições para o sistema financeiro do futuro, mediante a criação de novos canais de comunicação e de acesso a serviços financeiros para garantir uma jornada digital segura para os consumidores.

"Dessa forma, o Banco Central reforça o seu compromisso para que o Open Banking alcance os seus objetivos, no caso de maior concorrência, eficiência do sistema financeiro e inclusão financeira da população, permanecendo vigilante no processo de implementação, não economizando esforços para isso", destaca o BC.