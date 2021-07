Microsoft libera planos de fundo nostálgicos para videochamadas

O home office e o ensino a distância transformaram as chamadas de vídeo em atividades comuns no cotidiano das pessoas. Contudo, muitas vezes, o quarto ou a sala dos usuários não estão muito arrumados para aparecer no fundo, fazendo com seja necessário usar imagens e ilustrações para criar um cenário virutal.



Um dos apps mais usadospara trabalhar e para estudar por chamadas de video é o Microsoft Teams e a bigtech disponibilizou nesta semana planos de fundo que podem despertar um sentimento de nostalgia nos usuários mais antigos.

Muitas pessoas que usam os sistemas operacionais Windows já jogaram ou ainda jogam o famoso Paciência nos seus computadores. Agora, os usuários podem utilizar uma interface do jogo de cartas como plano de fundo durante conversas virtuais.



A imagem conhecida como “Alegria”, que foi o papel de parede padrão do Windows XP, também está disponível para a utilização no Teams. A fotografia original foi tirada por Charles O’Rear em uma região vinícola da Califórnia, nos Estados Unidos.

O Paint, programa famoso da Microsoft para a criação de desenhos e que está nos computadores desde o Windows 1.0, tambem ganhou uma versão para ser usado como plano de fundo durante as chamadas de vídeo.



Os usuários do Teams também poderão relembrar do Clippy, personagem animado que era um assistente do Office. Ele sempre dividiu a opinião dos usuários sobre suas aparições, mas a bigtech afirma que ele reconhece as piadas.



“Quer você ame ou odeie o Clippy, é difícil não sorrir quando você o vê aparecer em um meme. Você pode pensar que o Clippy era muito persistente, muito ansioso, talvez até muito educado. Gostamos de pensar que Clippy estava um pouco à frente de seu tempo”, destaca a empresa em comunicado.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques