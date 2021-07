Ovo e carne sobem, mas preços do arroz e leite ficam mais em conta

Os preços do ovo, carne (dianteiro e traseiro) e feijão registraram as maiores elevações no acumulado de janeiro a maio deste ano, segundo o Abramercado (Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros).

No mesmo período, antigos vilões dos carrinhos de supermercados, como arroz, leite longa vida e óleo de soja tiveram seus preços reduzidos, apontou indicador divulgado nesta quinta-feira (8) pela Abras (Associação brasileira dos Supermercados).