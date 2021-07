Conta de luz mais cara puxa maior inflação para junho desde 2018

Após fechar 2020 com a maior alta dos últimos quatro anos, a inflação oficial de preços aos consumidores brasileiros disparou 3,77% no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (8), pelo IBGE (Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em junho, a alta do indicador foi guiada pela cobrança adicional no valor das contas de luz, que puxaram o salto de 0,83% nos preços. É a maior variação de preços para o mês desde 2018.

Vilã do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em junho, as tarifas de energia elétrica subiram 1,95% no mês. A é impulsionada pela adoção da bandeira tarifária de vermelha patamar 2, com cobrança adicional de R$ 6,243 a cada 100 kWh consumidos.