Confira 7 dicas para economizar no uso de dados e na conta do celular

O Brasil tem hoje 241 milhões de celulares ativos segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Esse aparelho, que faz parte do dia a dia as pessoas, é usado para as mais diferentes funções: conversar, mandar mensagens, pagar contas, fazer movimentações financeiras, se informar, para citar algumas funções.

Como usar esse aparelho tão imprescindível em nossas vidas e não tomar um susto na conta no vencimento da fatura?

Principalmente em momentos de crises financeiras, como a gerada pela pandemia da covid-19, toda redução de custos é fundamental para o equilíbrio financeiro.

A Proteste, associação brasileira de defesa do consumidor, elaborou uma série de dicas para economizar.

O primeiro passo é observar as promoções e se há prazo de validade para elas e escolher um plano que caiba no seu bolso.

Dessa forma, não hesite em perguntar a senha dos locais onde costuma frequentar.

5) Redes sociais

Outra dica é configurar as redes sociais e os aplicativos de mensagens para reproduzir vídeos automáticos somente quando estiver em uma rede wi-fi.

6) Série e filmes

Evite assistir séries ou filmes online utilizando a internet do celular. É mais econômico baixá-los na rede wi-fi antes para quando assistir o conteúdo não precisar utilizar os dados móveis.

7) Aplicativos gratuitos

Abuse dos aplicativos de troca de mensagens. Em vez de utilizar minutos, bônus ou créditos do celular, prefira aplicativos que permitam chamadas de voz gratuitas.