RJ: Nilópolis investiga uso de vacinas vencidas e aplica novas doses

A Secretaria Municipal de Saúde de Nilópolis, na Baixada Fluminense, está investigando, desde sexta-feira (2), casos suspeitos de lotes vencidos da vacina AstraZeneca. Ao todo, são 727 lotes que, conforme o sistema do município, constam como dose tomada após a data de expiração do lote. De acordo com a prefeitura, já foram imunizadas 177 pessoas que estavam nesta situação. Além disso, dez pessoas foram vacinadas novamente em casa.

O trabalho de busca ativa está sendo feito por cinco funcionárias da Secretaria de Saúde, que ligam para os moradores. Até o momento, pelo menos 400 pessoas foram contatadas e deverão comparecer ao posto com o cartão de vacinação para que seja confirmado se a aplicação da vacina ocorreu fora do prazo. “Nos casos confirmados, as pessoas estão sendo convocadas para se vacinarem novamente no Posto Central, caso o morador tenha passado 28 dias desde a última dose”, informou a prefeitura, em nota.

Na avaliação, também foi possível constatar que muitas vacinas foram aplicadas dentro da validade. “Esse número está sendo investigado pela Secretaria de Saúde por meio de busca ativa por telefone e visita domiciliar, quando não se consegue contato telefônico.”

Calendário

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde antecipou o calendário de vacinação contra a covid-19 e vão receber as doses pessoas com 42 anos ou mais. Mulheres se vacinam no horário da manhã e homens no período da tarde. A imunização de grávidas e puérperas, lactantes e pessoas em situação de rua continua na cidade.

As pessoas com doença pré-existente que perderam a data agendada podem ir até um dos quatro postos: Central, Cabral, Paiol e Novo Horizonte para se vacinar. Precisam levar um exame, laudo ou receita médica. Já as pessoas com dia programado para receber a segunda dose de AstraZeneca nos postos de saúde devem seguir o que está marcado em seu calendário de vacinação.

O atendimento nos postos é de segunda a sexta-feira das 9h às 17h. No sábado, o funcionamento é das 8h às 12h. Todos devem levar a carteira de identidade com CPF ou cartão do SUS e um comprovante de residência, que é obrigatório.