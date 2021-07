A bolsa paulista abria nesta quarta-feira (07) com o Ibovespa perto da estabilidade, com agentes financeiros na expectativa da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, busca de sinais sobre o sobre o momento em que a autoridade monetária dos Estados Unidos começará a reduzir os estímulos.

Às 10:08, o Ibovespa subia 0,08%, a 125.193 pontos.