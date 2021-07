CDB escalonado com liquidez diária rende até 133% do CDI

Tempos de incerteza no mercado financeiro podem gerar tensão, ansiedade e angústia entre os investidores. Até mesmo os mais experientes sofrem com o nervosismo diante das oscilações da bolsa, da alta do dólar e dos índices negativos no setor econômico. A boa notícia é que existem produtos de investimentos capazes de oferecer liquidez e rentabilidade mesmo em meio a um cenário nebuloso, como a crise global provocada pelo coronavírus.

É o caso do CDB Escalonado com Liquidez Diária, que agora rende até 133% do CDI e faz parte da carteira do Banco RCI Brasil. A instituição é o braço financeiro das montadoras Nissan e Renault, presente há mais de 20 anos no país e com mais de um século de presença global. Seu objetivo é ampliar o leque de ofertas de produtos financeiros para levar os mais competitivos e atraentes a seus clientes, um público naturalmente exigente e atento às oportunidades.

Um dos mais populares investimentos de renda fixa, CDB significa Certificado de Depósito Bancário, um título que os bancos emitem para captar dinheiro. Na prática, seria uma espécie de empréstimo do seu dinheiro ao banco em troca de uma taxa, que é a rentabilidade desse produto. Uma ótima opção, mesmo com os desafios da Selic em baixa. O CDB tem a proteção do FGC, mas além disso o Banco RCI Brasil também conta com uma das melhores notas de classificação de risco pela Moody’s (AA+.br) reforçando que esta é uma instituição segura para investir.

Na modalidade escalonado com liquidez diária oferecida pelo Banco RCI Brasil, a rentabilidade do seu dinheiro aumenta com o passar do tempo (de 121% a 133% do CDI no período de 3 a 24 meses) e você ainda conta com resgate a qualquer momento, ou seja, é o investimento ideal para quem busca alta rentabilidade, mas não sabe quando precisará usar o seu dinheiro. A vantagem é que essa taxa é de até 133% CDI - uma das melhores alternativas disponíveis no mercado atualmente, com benefícios extras: isenção de tarifas, além da possibilidade de fazer um investimento mínimo de apenas R$ 50,00.

Outros produtos

Além do CDB Escalonado, o Banco RCI Brasil possui outras opções de investimento em CDB com ótimas rentabilidades.

CDB Pós Fixado com Liquidez Diária

• 116% do CDI

CDBs Pós Fixados com Liquidez no Vencimento

• 121% do CDI com vencimento em 1 ano

• 135% do CDI com vencimento em 2 anos

• 140% do CDI com vencimento em 3 anos

CDBs Prefixados com Liquidez no vencimento

• 8,1% a.a. com vencimento em 2 anos

• 9,1% a.a. com vencimento em 3 anos

Como aumentar ainda mais a rentabilidade de seus investimentos?

O Banco RCI Brasil ainda conta com a campanha Indique & Ganhe, onde é possível ganhar a partir de R$ 50 de bônus a cada R$ 5 mil investidos pelos seus amigos. Ou seja, se os seus amigos investirem R$ 10 mil, você ganha R$ 100 e assim em diante. Uma ótima oportunidade para rentabilizar ainda mais o seu investimento.

Os indicados também podem ganhar um bônus de R$ 50 ao realizarem uma primeira aplicação de R$ 5 mil no Banco RCI Brasil.

A campanha é válida para aplicações realizadas nos CDBs com liquidez no vencimento, que chegam a render até 140% do CDI.

Como investir?

Para ter acesso aos produtos com todas essas facilidades, é necessário baixar o aplicativo CDB Banco RCI. Por meio dessa plataforma, é possível fazer a gestão totalmente digital das operações, mediante um cadastro simples e rápido. Basta seguir as instruções abaixo:

1. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Google Play;

2. Preencha o cadastro de forma simples e rápida;

3. Aguarde a análise feita com agilidade;

4. Comece a investir!

É fácil aplicar seu dinheiro com total garantia e confiança. Essa operação pode ser realizada com exclusividade pelo app. Para tirar todas as suas dúvidas sobre finanças e investimentos, vale acessar a plataforma online do Banco RCI Brasil e se familiarizar com todas as oportunidades que a carteira da instituição oferece.