Astronauta da Virgin Galactic será 2ª mulher indiana a ir ao espaço

A astronauta indiana Sirisha Bandla, da Virgin Galactic, será a segunda melher do seu país a ir ao espaço. A viagem será feita junto com Richard Branson, empresário e fundador do grupo Virgin. "Estou muito feliz e cheio de alegria. Minha segunda neta está indo ao espaço", celebra Ragaiah Bandla, avô de Sirisha Bandla. "Desde o começo, eu não sabia que ela era muito fascinada pelo céu, olhando para o céu, para o espaço, como chegar ao espaço, o que está lá e tudo isso. A partir daí, ela fez sua graduação também nos estudos sobre o espaço", completa. O voo teste da Virgin Galactic com o bilionário Richard Branson a bordo marca uma nova era de viagens espaciais comerciais privadas. O lançamento está marcado para o dia 11 de julho.