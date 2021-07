Com o sexto aumento neste ano, veja como gastar menos gás

O sexto aumento do gás de cozinha neste ano vai impactar o orçamento dos brasileiros. Com reajuste de 6%, o gás de cozinha já quase dobrou de valor desde 2019, com a mudança na política de reajustes da Petrobras. O valor médio do botijão de 13 kg é de R$ 88,91, segundo dados da última semana da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O preço varia, dependendo da região do país, de R$ 64,99 a R$ 125,00. Veja como economizar com as dicas a seguir

Panelas tampadas: A prática faz o aquecimento ser mais rápido e, portanto, reduzir o consumo de gás de cozinha

Na hora do banho: A duração de 5 a 10 minutos costuma ser suficiente para tomar um bom banho. Se você e sua família costumam tomar banhos de 15 minutos cada, reduzindo para 10 a sua conta de gás tende a diminuir 50%, além da economia de água que nos tempos atuais também deve ser levada em consideração

Panela de pressão: Os alimentos são cozidos mais rápidos neste tipo de panela, ajudando a economizar nos preparos das refeições

De olho no forno: Ao colocar algum alimento para assar, evite abrir e fechar a porta do forno com frequência. Procure otimizar o uso, colocando outros preparos de uma vez para assar juntos

Cor da chama: A chama deve ser sempre azul. Tons amarelados indicam queimadores sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás. "Alguns detalhes parecem não influenciar na queima de GLP. No entanto, limpar e certificar-se que as bocas de seu fogão estão desobstruídas é essencial para ter uma boa chama e economizar gás LP", diz Wolney Pereira, CEO da Gaslog, distribuidora de gás LP

Localização do fogão: é importante checar se seu fogão não está em um local com corrente de ar. "O vento impede que a chama saia com facilidade e também tende a demorar mais para finalizar sua receita", orienta Wolney Pereira