Corte de benefício do INSS por falta de reabilitação segue suspenso

Os beneficiários que não puderam participar do Programa de Reabilitação Profissional do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não terão os benefícios cortados ao menos até o mês de agosto.

A prorrogação por dois meses da suspensão do pagamento do benefício, válida para os meses de julho e agosto de 2021, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5).

O Programa de Reabilitação Profissional é obrigatório e busca proporcionar meios indicados para reingresso no mercado de trabalho do beneficiário incapacitado, seja parcial ou integral.