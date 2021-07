Reduzir 1 minuto do banho permite 735 recargas no celular. Veja mais

A conta de luz deve ficar mais cara em agosto. O motivo é que a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que começou a ser aplicada nas contas julho, terá um custo adicional 52% superior ao cobrado nas tarifas de junho a partir do mês que vem. Os mínimos detalhes no dia a dia podem resultar em uma economia no fim do mês. Clique nas imagens acima e veja algumas dicas do Instituto Akatu, organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo responsável.





Você sabia que ao reduzir seu banho diário em 1 minuto, dá para fazer 735 vezes de uma hora no seu celular no final de um mês.

Apesar de ser mais cara na hora de comprar, as lâmpadas de LED geram uma economia muito maior do que as incandescentes na conta de luz. Em um ano, o que você gastou a mais na compra, economiza na conta de luz. Além disso, ela pode durar até 13 anos.



A primeira dica para economizar ao passar roupa é reduzir a quantidade de peças. Ao lavar camisetas, por exemplo, deixe que sequem naturalmente no varal penduradas no cabide. Segunda dica, separe as roupas pelo tipo de tecido. Alguns exigem uma temperatura mais alta e outros mais baixas para passar. Comece pela segunda opção. A terceira dica é deixar acumular bastante para passar tudo de uma vez. Ao deixar acumular, você economiza quase 4 horas de ferro ligado no mês. Se todos os brasileiros seguirem essas dicas em um mês, será possível iluminar quase 150 mil salas de aula por um ano.



Em tempos de energia mais cara e home office, todo cuidado é pouco para não extrapolar a conta de luz. Se todos os brasileiros desligarem o computador na hora do almoço, em um ano, se evitará a emissão de quase 40 mil toneladas de carbono na atmosfera. Isso equivale à emissão de um carro comum rodando 206 milhões de quilômetros. São mais de 5 mil voltas no planeta terra.

Saiu do cômodo onde estava na casa, apague a luz. Se cada casa do município de São Paulo deixar duas lâmpadas acesas sem necessidade durante um mês, teremos desperdiçado energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda de energia do estado do Espírito Santo durante este mesmo mês.

Abrir e fechar a geladeira várias vezes faz com que o ar quente de fora entre. Isso exige que o motor consuma mais energia para refrigerar a parte interna novamente. Guardar os alimentos todos de uma vez contribui para muita economia de energia. Com esta atitude, em um mês você pode economizar a energia total consumida pela geladeira.