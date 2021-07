Confiança empresarial atinge maior nível desde dezembro de 2013

O ICE (Índice de Confiança Empresarial) saltou 4,3 pontos em junho e alcançou os 98,8 pontos. Trata-se do maior patamar para o indicador desde dezembro de 2013, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (1º), pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Após a terceira alta consecutiva, a média da confiança empresarial no segundo trimestre de 2021 superou a do trimestre anterior em 7,2 pontos. O superintendente de estatísticas do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia, Aloisio Campelo Jr., afirma que a alta da confiança empresarial reflete a continuidade da fase de retomada da economia.

A melhora da confiança é guiada pela indústria, que registra desde outubro de 2020 os maiores níveis médios de confiança desde 2011. O setor de serviços, por sua vez, teve a terceira alta de segurança seguida e alcançou o maior patamar desde o início da pandemia do novo coronavírus, mas a recuperação ainda acontece em um ritmo mais lento.

"Ressalve-se que a recuperação dos serviços continua ocorrendo de forma heterogênea, com os segmentos de serviços prestados às famílias avançando mais lentamente e sob influência ainda preponderante das expectativas. A aceleração do programa de vacinação é essencial para a normalização do nível de atividade deste segmento ao longo do segundo semestre", alerta Campelo.