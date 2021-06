Arrsata para cima: Instagram testa liberar link nos Stories para todos

Uma das funções mais desejadas pelos usuários do Instagram é poder inserir links nos Stories para permitir que seus seguidores façam o famoso "arrasta para cima”.



Com esse recurso, o internauta pode deslizar o dedo na tela para ser direcionado a um site fora da plataforma, o que aumenta a interação entre a rede social e outros endereços da internet.



Até então, esse recurso era disponibilizado apenas para usuários com mais de 10 mil seguidores ou para aqueles que possuem o selo de verificação da rede social, mas em breve todos poderão ter acesso a essa função.

Em entrevista ao The Verge, o chefe de produtos do Instagram, Vishal Shah, revelou que o recurso começou a ser testado em um pequeno grupo de usuários que não possuem o número de seguidores estabelecidos anteriormente.



A ideia desses testes é verificar quais os tipos de links que as pessoas disponibilizarão e também observar os possíveis casos de divulgação de spam e desinformação na plataforma.



De acordo com Vishal, a única diferença é que, ao invés de deslizar o dedo sobre a tela, os usuários com menos de 10 mil seguidores e sem o selo de verificação vão ter a opção de colocar uma espécie de adesivo nos stories.

Por conta disso, as pessoas precisarão clicar no item para serem direcionadas a outras páginas da internet e não mais “arrastar para cima”.

Os primeiros testes serão realizados com pessoas públicas que possuem voz ativa na rede social, mas não a ponto de atenderem aos requisitos mínimos para ter acesso a essa função, como ativistas.

